Отправлено: - 09:43

YESNO:

В 1971 году Киссинджер тайно посетил Пекин, а в 1972 Никсон официально встретился с Мао. Эта встреча положила конец изоляции Китая и началу постепенной интеграции в мировую систему.

Цитата:Чему удивляться? Лучше торговать со всем миром, а не быть в изоляции.