Kairat stayer
Kairat stayer
21.10.25 - 09:40
#9571
Цитата:
YESNO:
попробуй против скажи что нибудь.
билет на поезд самолет не купишь :


Постом выше по ссылке отмечают, что «Плохим» людям из «черного списка» будет сложно путешествовать, им просто не продадут билеты на самолет - в 2019 г. с таким запретом столкнулись 23 млн китайцев. Если у родителей низкий социальный кредит, детям могут отказать в приеме в некоторые учебные заведения. Напротив, «хорошим» людям доступны различные льготы и бесплатные услуги. Рейтинг способен повлиять на трудоустройство, получение кредитов и т.д.

Посчитаем точно : 1,5 млрд = 1 500 000 000, 23 млн = 23 000 000. Теперь делим 23 000 000 ÷ 1 500 000 000 = 0,0153 и умножаем на 100, получается в 2019 году отказали в продаже билетов на авиасообщения 1,53 % населения Китая. Немного же, если сравнить, у нас наверное с плохой кредитной историей граждан побольше :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2025 - 10:59]
Kairat stayer
Kairat stayer
21.10.25 - 09:43
#9572
Цитата:
YESNO:
В 1971 году Киссинджер тайно посетил Пекин, а в 1972 Никсон официально встретился с Мао. Эта встреча положила конец изоляции Китая и началу постепенной интеграции в мировую систему.


Чему удивляться? Лучше торговать со всем миром, а не быть в изоляции.
Kairat stayer
Kairat stayer
21.10.25 - 09:46
#9573
Цитата:
YESNO:
Китай поставлял вооружение афганским моджахедам во время советской войны в Афганистане (1979–1989 гг.), и это — подтверждённый исторический факт. Причём делал он это в координации с США, Пакистаном и другими западными союзниками...


Ранее отмечали, что в настоящее время комплектующие дронов предоставляются России и Украине 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
Kairat stayer
21.10.25 - 09:52
#9574
Цитата:
Vit:
Латвия готовится оборонятся от российских танков. Наскладировала на таможни противотанковые ежи и зубы дракона) похоже всерьёз подготавливаются.


Зря Скептик и другие сказочники Запад пугали :lol: :lol: :lol:

Тем временем очереди за просроченными чипсами, конфетами и бензином образовались, то ли ещё будет.


К
Карачун
22.10.25 - 10:06
#9575
Ну что, открыли улицу горняков у нас. Вопрос один - о каком богатстве и благосостоянии можно говорить когда весь сезон реконструировали вшивых 1.2 километра, с общественными скандалами, и в итоге люки колодцев все равно нужно объезжать, потому что они находятся в двух ипостасях - либо ниже поверхности а/б покрытия, либо выше?
Нет , по какой-то линии эти две плоскости конечно пересекаются, но люки "стоят боком"....на свежепостроеной дороге.
1
111
22.10.25 - 16:44
#9576
Vit
Vit
22.10.25 - 19:47
#9577
Всё до хихакались. Зашёл в магаз. Склеп по их нему в польше. Говорю всё девчонки, женюсь. Они хи хи. Че хи хи, на вас же. Будите мне борщ варить.)
Kairat stayer
Kairat stayer
23.10.25 - 13:22
#9578
Друзья, всем желаю хорошего и удачного дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Vit:
Говорю всё девчонки, женюсь. Они хи хи. Че хи хи, на вас же. Будите мне борщ варить.)


Y
YESNO
23.10.25 - 22:55
#9579
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Чему удивляться? Лучше торговать со всем миром, а не быть в изоляции.


тот кто владел рынками , живыми потоками через которые проходит циркулирует энергия цивилизации тот и сделал из Китая Титана .
миром править тот кто владеет всеми рынками . тот кто дает разрешение на пользование рынками тот - Хозяин .

Россия пошла в крестовый поход очистителем мира . имея всего 19 место по экспорту в мире . вдумайтесь в это .

вспомните кто недавно был Богом Технологий . Где сейчас этот Бог ? где сейчас Япония ? Япония превратилась в зомби .

с 1970–1980-е годы доля СССР в мировом ВВП колебалась от 15 до 20 % (в зависимости от метода расчёта — по паритету покупательной способности или по официальным курсам валют).

это означало, что каждая пятая единица мировой экономики создавалась на территории Советского Союза.

СССР не имел свободного доступа к мировым рынкам. он создавал колоссальный внутренний продукт, но этот продукт не циркулировал в глобальной системе обмена. каким мировым рынком владел СССР ? никаким . не было допуска .
