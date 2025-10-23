НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение санитарных норм в Костанайской области
 
 
Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение санитарных норм в Костанайской области
Отправлено: 23.10.25 - 20:32
Отправлено: 23.10.25 - 20:32
Нарушение экологического законодательства выявили прокуроры в районе Беимбета Майлина: предприятие работало в непосредственной близости от жилых домов. Во время осмотра дроном сотрудники ведомства зафиксировали интенсивное пыление.
Re: Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение...
Отправлено: 23.10.25 - 20:32
Отправлено: 23.10.25 - 20:32
А до открытия завода не было знатоков и контролеров, чтобы не было обращений граждан? Вот так и существуем, не зная законов страны, надеясь на деньги!
Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение санитарных норм в Костанайской области
Отправлено: 23.10.25 - 20:38
Отправлено: 23.10.25 - 20:38
//По акту прокурорского надзора на предприятие наложили штраф в размере 3 145 600 тенге, который уже оплачен в полном объеме.//

А штраф то за что? Кто разрешил, тот пусть и отвечает и штрафы платит. Этими вопросами (по разрешению открытия производств) вроде какое то отделение или ведомство в акимате занимается. :lol: 8-)

Да и в обще что за статья? Ни слова о пыли (вроде бы вредной), ни о заводе... Что производят, чем пылят.?

Re: Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение...
Отправлено: 23.10.25 - 20:46
Отправлено: 23.10.25 - 20:46
Цитата:
Эл-починно:
Что производят, чем пылят.


Наверное: щебёночный завод.

И если это щебёнка, то завод- громко сказано-правильней щебёночный карьер.

А, так да- вы правы- должно быть НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания и для гос.слущащих особенно - без СРОКА ДАВНОСТИ.
А, то слишком ХИТРОЖОПЫЕ они- наворовали и моя не моя- я тут не был и мол это было давно.
Демонтировать или перенести: Завод наказали за нарушение санитарных норм в Костанайской области
Отправлено: 23.10.25 - 21:12
Отправлено: 23.10.25 - 21:12
Главное что бы не получилось, как с зам акима. Виновного за разрешение найдут, а потом опять всё по кругу - защита чести и достоинства. :lol: А рыльце то в пушку. Ну как так получилось, если это твоё под ведомство? 8-)
