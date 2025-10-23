НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Душили пакетом в акимате" - О пытках заявил подсудимый на процессе об убийстве за оскорбление бывшей жены в суде Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52805
"Душили пакетом в акимате" - О пытках заявил подсудимый на процессе об убийстве за оскорбление бывшей жены в суде Костаная
Отправлено: 23.10.25 - 14:36
Допросы всех лиц по делу проводились в акимате села Красная Пресня. По словам подсудимого, проводившие следственные действия сотрудники над ним издевались и надевали на голову пакет, чтобы получить признательные показания.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: "Душили пакетом в акимате" - О пытках заявил...
Отправлено: 23.10.25 - 14:36
#1
По моему все ясно! Он же сам признает, что была причина убийства: Обида на то, что его жену оскорбил потерпевший! А теперь отмазки, что его раньше спасал, т.е есть ищет любое алиби через защитника в свое оправдание, тут еще душили, а потом в камере заставляли признать убийство! Приговор будет суров, если конечно нет малолетних детей и чистосердечного признания! Не можешь пить, не пей!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8499
Re: "Душили пакетом в акимате" - О пытках заявил...
Отправлено: 23.10.25 - 20:55
#2
Цитата///защитник подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО.///

Омаров видать - при деньгах: Геращенко- дорогой адвокат.
