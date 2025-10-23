Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 11:45
С 1 января в Казахстане заработает новый Налоговый кодекс, который исключит плановые проверки. Вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, стоит ли казахстанцам опасаться частных налоговых проверок в 2026 году.
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 11:45
Интересно. Если предприниматель честно работает и честно платит налоги, зачем ему бояться проверок?
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 13:10
Такие есть ???
При ЖЕЛАНИИ любой контролирующий гос.орган МОЖЕТ или если ЗАХОЧЕТ- то найдёт хоть МАЛЕЙШЕЕ отклонение от рамок Закона или ихних Правил.
Такие есть ???
При ЖЕЛАНИИ любой контролирующий гос.орган МОЖЕТ или если ЗАХОЧЕТ- то найдёт хоть МАЛЕЙШЕЕ отклонение от рамок Закона или ихних Правил.
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 13:11
затем, что план по штрафам никто не отменял и коррупция, как явление, также присутствует...
затем, что план по штрафам никто не отменял и коррупция, как явление, также присутствует...
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 15:04
Как нечестный бизнесмен не будет бояться? Будет и поэтому через прессу задает такие вопросы, чтобы знать: копить им деньги на взятку или нет! Честному бояться проверок, себе не уважать, тем более если есть контролер в виде прокурора, который дает санкцию на проведение проверки, которые инициирует ДГД, который обязан предоставить прокурору мотивированное и обоснованное законом основание для проведения проверки! В противном случае будет расцениваться на покушение на коррупционное действие, за которое будут отвечать и дающий санкцию прокурор и сотрудник ДГД! Сейчас это легко проверяется!
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 15:25
И на дорогах штрафы сугубо справедливые, и штрафы мелким магазинчикам тоже только после кропотливого сбора обвинительной базы выставляются. И единороги у нас пасутся у речки. Вернитесь в реальность!
Юридически - вы правильно сказали. Но есть и реальность...
И на дорогах штрафы сугубо справедливые, и штрафы мелким магазинчикам тоже только после кропотливого сбора обвинительной базы выставляются. И единороги у нас пасутся у речки. Вернитесь в реальность!
Юридически - вы правильно сказали. Но есть и реальность...
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 17:39
Во времена стометровки (10лет назад) сотрудники КГД тщательно вымеряли каждый сантиметр,кому от забора до забора,а кому от ворот до ворот и подавали с суд на лишение лицензии. Моему адвокату было предложено добровольно оплатить триста тысяч, что мы и сделали и тогда истцы теряли всяким интерес на предмет спора. В решении суда так и написано: по причине не явки истцов на заседание суда
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 19:02
конечно есть / например кто через маркеты всякие продаёт онлайн / там весь оборот виден /
конечно есть / например кто через маркеты всякие продаёт онлайн / там весь оборот виден /
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 20:37
Точно: - такие есть- моя дочь в Астане работает через Каспи Пей- весь оборот БЕЛЫЙ .
Точно: - такие есть- моя дочь в Астане работает через Каспи Пей- весь оборот БЕЛЫЙ .
