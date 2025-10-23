НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52805
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 11:45
С 1 января в Казахстане заработает новый Налоговый кодекс, который исключит плановые проверки. Вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили, стоит ли казахстанцам опасаться частных налоговых проверок в 2026 году.
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
290
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 11:45
#1
Интересно. Если предприниматель честно работает и честно платит налоги, зачем ему бояться проверок?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8499
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 13:10
#2
Цитата:
ZXC:
Если предприниматель честно работает


Такие есть ???
При ЖЕЛАНИИ любой контролирующий гос.орган МОЖЕТ или если ЗАХОЧЕТ- то найдёт хоть МАЛЕЙШЕЕ отклонение от рамок Закона или ихних Правил.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3888
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 13:11
#3
Цитата:
ZXC:
зачем ему бояться проверок?

затем, что план по штрафам никто не отменял и коррупция, как явление, также присутствует...
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 15:04
#4
Как нечестный бизнесмен не будет бояться? Будет и поэтому через прессу задает такие вопросы, чтобы знать: копить им деньги на взятку или нет! Честному бояться проверок, себе не уважать, тем более если есть контролер в виде прокурора, который дает санкцию на проведение проверки, которые инициирует ДГД, который обязан предоставить прокурору мотивированное и обоснованное законом основание для проведения проверки! В противном случае будет расцениваться на покушение на коррупционное действие, за которое будут отвечать и дающий санкцию прокурор и сотрудник ДГД! Сейчас это легко проверяется!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1877
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 15:25
#5
Цитата:
абике:
Сейчас это легко проверяется!

И на дорогах штрафы сугубо справедливые, и штрафы мелким магазинчикам тоже только после кропотливого сбора обвинительной базы выставляются. И единороги у нас пасутся у речки. Вернитесь в реальность!
Юридически - вы правильно сказали. Но есть и реальность...

[Исправлено: vofkakst, 23.10.2025 - 15:30]

[Исправлено: vofkakst, 23.10.2025 - 15:31]
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7805
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 17:39
#6
Во времена стометровки (10лет назад) сотрудники КГД тщательно вымеряли каждый сантиметр,кому от забора до забора,а кому от ворот до ворот и подавали с суд на лишение лицензии. Моему адвокату было предложено добровольно оплатить триста тысяч, что мы и сделали и тогда истцы теряли всяким интерес на предмет спора. В решении суда так и написано: по причине не явки истцов на заседание суда
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1819
О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 19:02
#7
Цитата:
ACROS:
Такие есть ??

конечно есть / например кто через маркеты всякие продаёт онлайн / там весь оборот виден /
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8499
Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра
Отправлено: 23.10.25 - 20:37
#8
Цитата:
YESNO:
кто через маркеты всякие продаёт онлайн / там весь оборот виден /


Точно: - такие есть- моя дочь в Астане работает через Каспи Пей- весь оборот БЕЛЫЙ .
