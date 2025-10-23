Отправлено: - 20:38

[Исправлено: Эл-починно, 23.10.2025 - 21:40]

//По акту прокурорского надзора на предприятие наложили штраф в размере 3 145 600 тенге, который уже оплачен в полном объеме.//А штраф то за что? Кто разрешил, тот пусть и отвечает и штрафы платит. Этими вопросами (по разрешению открытия производств) вроде какое то отделение или ведомство в акимате занимается.Да и в обще что за статья? Ни слова о пыли (вроде бы вредной), ни о заводе... Что производят, чем пылят.?