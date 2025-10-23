НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52805
Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 23.10.25 - 19:42
Заседание было назначено на сегодня, 23 октября. Однако ни истец в лице заместителя акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ, ни ответчик - председатель ОО "Правозащитного центра Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ - в суд не пришли.
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18372
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 19:42
#1
Да все могут подключаться по видеосвязи,зачем приходить,приезжать то? Плевое дело же.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:08
#2
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд по ГПК обязательно отправит исковое требование по месту жительства ответчика, а не по месту подачи иска!
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4769
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:12
#3
//Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал рассматривать суд в Костанае//

Наверное не состоялся по объективным причинам, а так за неявку, тоже вроде предусмотрено наказание?
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4769
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:17
#4
Не нравится мне эта дамочка. Если ответчик, который ещё ранее заявлял, что не намерен явится. То истец, то по каким причинам - не явилась? :lol:
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1185
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:26
#5
Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд не рассматривает иск, а по статье ГПК обязательно отправит иск по месту жительства ответчика, и не будет рассматривать по месту жительства истца! Поживем увидим как прошел процесс, а пока еще уголовное следствие в отношении "медработников" не закончилось и правонарушители еще не преданы суду, то такой иск может быть приостановлен в соответствии с нормами закона. В этом деле торопиться не нужно, ведь многие считают, что лучшая защита-это нападение, а может это не защита, а способ!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8499
Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...
Отправлено: 23.10.25 - 20:30
#6
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Эл-починно:


Пока счёт: 1:0 в пользу Гиньятова.

Цитата:///Но хотелось бы рассмотреть здесь,///

Скорее всего: - ей самой не охота ехать в такую дыру как Ауликоль, а у участкового есть свой рот и язык и он сам сможет ОТВЕТИТ за себя и во вторых:- как это участковый без ТРАНСПОРТА:- ежегодно власть УСТРАИВАЕТ показательные шоу с выдачей новых авто казахского отвёрточного производства МАДЕ ин АЛЛЮР, сотрудникам полиции и в том числе участковым инспекторам.
  Быстрый ответ в эту тему
