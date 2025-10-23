Re: Дело о клевете в адрес заместителя акима области не стал...

20:26

Сейчас судебный процесс может проходить по Ватсап! Разве адвокат не знает об этом! Кроме того, если ответчик известен, то суд не рассматривает иск, а по статье ГПК обязательно отправит иск по месту жительства ответчика, и не будет рассматривать по месту жительства истца! Поживем увидим как прошел процесс, а пока еще уголовное следствие в отношении "медработников" не закончилось и правонарушители еще не преданы суду, то такой иск может быть приостановлен в соответствии с нормами закона. В этом деле торопиться не нужно, ведь многие считают, что лучшая защита-это нападение, а может это не защита, а способ!