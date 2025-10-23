НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Лицо помыли, а пятки никто не видит" - На качество ремонта первого в Костанае дома с единым дизайн-кодом пожаловались его жильцы
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52802
"Лицо помыли, а пятки никто не видит" - На качество ремонта первого в Костанае дома с единым дизайн-кодом пожаловались его жильцы
Отправлено: 23.10.25 - 16:31
По словам жителей пятиэтажного дома № 164 по ул. Баймагамбетова, подрядчик ограничился покраской старых, повреждённых окон в подъездах, хотя в сметной документации указаны работы по их полной замене.
Читать новость

юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3888
Отправлено: 23.10.25 - 16:31
#1
для нашей, засиженной мухами провинции и такой, абы как сляпанный единый дизайн-код пойдёт! Главное, что бюджет осваивается! Потом ещё и деревья, высаженные у дома в 60-е годы, объявят новопосаженными. И дуэт акимов приедет всё это торжественно открывать.

[Исправлено: юля елиссева, 23.10.2025 - 17:34]
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1877
Отправлено: 23.10.25 - 18:20
#2
Скажем спасибо акимату! Судя по макету - деревьев нет, зеркальные балконы. Проезжать по баймагамбетова станет смертельно опасно - блики, "зайчики" приведут к кратковременному ослеплению и смогут спровоцировать не одно ДТП. Учитывая качество дороги в этом месте...
Тени нет, воздуха нет. Зато бюджет освоили. У людей вполне обоснованные претензии, но кому до них есть дело?

ПСД = Получим Свои Деньги. И внесем корректировки. Все равно никто проверять не станет :-)
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1877
Отправлено: 23.10.25 - 18:21
#3
И, да... Вокруг сего дома все усеяно пивными бутылками. Одного наименования. Закрадываются мысли, что это строители фигачат пивас ящиками, без отрыва от производства.. А потом на окна не хватает ..
