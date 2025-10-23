НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы могут онлайн подать заявку на получение первых водительских прав
 
 
NG.kz
20.12.07
52802
Казахстанцы могут онлайн подать заявку на получение первых водительских прав
Отправлено: 23.10.25 - 14:46
Казахстанцы теперь могут подать заявку на получение первых водительских прав через мобильное приложение "ЦОН", сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан".
абике
15.12.23
1181
Re: Казахстанцы могут онлайн подать заявку на получение первых...
Отправлено: 23.10.25 - 14:46
Навряд такая функция будет применима, если МВД будет полностью контролировать сам процесс обучения будущего водителя, даже при отсутствии коррупционных движений со стороны учителей автошкол! Коррупцию можно прекратить на 50%, если учителями будут роботы и контролировать будут только роботы!
сайлау курманов
рудный
02.07.12
7805
Re: Казахстанцы могут онлайн подать заявку на получение первых...
Отправлено: 23.10.25 - 17:44
Конечно заброкуют и отменят сами же МВД, здесь трудно будет договариваться на предмет какого либо вмешательства извне
