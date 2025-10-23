Отправлено: - 13:05

рихард:

это вторая серия.

сайлау курманов:

полностью разделяю ваше мнение,

Цитата:Походу: ТРЕТЬЯ.Первая- аэропорт, вторя: - автовокзал, третья- ж/д вокзал.Цитата:То же так думаю - положение для инвалидов, местами доведённые до АБСУРДА.Никто же не будет предлагать инвалидам посетить места боевых действий в ДНР или ЛНР или в сектор Газа, или если и пошлют то с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ строительством всяких пандусов и прочих приспособлении- это же АБСУРД такой же как и строительство где НАДО и где НЕ НАДО этих пресловутых приспособлении для МАЛОМОБИЛЬНЫХ групп ( так в инструции записано про инвалидов).Никакой инвалид в ЗДРАВОМ уме не будет передвигаться по этому ОПАСНОМУ мосту.Так что: - ДОЕНИЕ остаётся.