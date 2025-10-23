Отправлено: - 18:20

Скажем спасибо акимату! Судя по макету - деревьев нет, зеркальные балконы. Проезжать по баймагамбетова станет смертельно опасно - блики, "зайчики" приведут к кратковременному ослеплению и смогут спровоцировать не одно ДТП. Учитывая качество дороги в этом месте...Тени нет, воздуха нет. Зато бюджет освоили. У людей вполне обоснованные претензии, но кому до них есть дело?ПСД = Получим Свои Деньги. И внесем корректировки. Все равно никто проверять не станет