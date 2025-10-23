Re: О внеплановых проверках бизнеса спросили вице-министра

Отправлено: - 15:04

Как нечестный бизнесмен не будет бояться? Будет и поэтому через прессу задает такие вопросы, чтобы знать: копить им деньги на взятку или нет! Честному бояться проверок, себе не уважать, тем более если есть контролер в виде прокурора, который дает санкцию на проведение проверки, которые инициирует ДГД, который обязан предоставить прокурору мотивированное и обоснованное законом основание для проведения проверки! В противном случае будет расцениваться на покушение на коррупционное действие, за которое будут отвечать и дающий санкцию прокурор и сотрудник ДГД! Сейчас это легко проверяется!