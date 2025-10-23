НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали для инвалидов. Госорганы проведут проверку
 
 
Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали для инвалидов. Госорганы проведут проверку
Отправлено: 23.10.25 - 09:49
Филиалу КТЖ предписывалось до 1 сентября адаптировать мост для передвижения лиц с инвалидностью и предоставить подтверждающие документы о проделанных работах. Ни того, ни другого сделано не было.
Re: Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали...
Отправлено: 23.10.25 - 09:48
Мост этот, при всем желании, для инвалидом никак не приспособишь. Новы1 надо строить. Кстати, а ведь вход на этот мост есть лицевой стороны вокзала. И он более удобен. Но он закрыт. Вопрос, почему? Вместо ненужной реконструкции вокзала, лучше бы слетали удобные новый мост или подземные выходы на перроны. А сами перроны подняли до уровня входа в вагоны.
Re: Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали...
Отправлено: 23.10.25 - 10:43
Цитата:
юля елиссева:
Мост этот, при всем желании,


Зато повод:- ДОИТЬ этот филиал. Тем более там денег - НЕМЕРЕНО.

Цитата:
юля елиссева:
ненужной реконструкции вокзала


Тоже не пойму - вокзал в Костанае был в хорошом состоянии, да и по стране едешь на поезде - что то много вокзалов снесли- наверное - КОМУ то из руководства КТЖ в голову пришла хорошая мысль :- КАК и СКОЛЬКО срубить бабла на этом и поэтому придумали эту РЕНОВАЦИЮ вокзалов.
Ёжики - они на этом ЗАТОЧЕНЫ.
Re: Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали...
Отправлено: 23.10.25 - 11:26
это вторая серия. Точно также в первой серии здание аэропорта ремонтировали. В итоге особых перемен там не наблюдается. Уют исчез это точно. Хорошо что ент у нас речного или морского вокзала. А то и туда бы добрались
Re: Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали...
Отправлено: 23.10.25 - 12:13
Мост этот, при всем желании, для инвалидом никак не приспособишь

 полностью разделяю ваше мнение, даже больше скажу, сейчас для инвалидов много коврижек,в том числе и спецтранспорт,имея такие поблажки никто не пойдет на штурм этого моста даже имея специальные пандусы, тем более никто не будет тащить или тянут коляску или тогда надо двоих нанимать
Re: Пешеходный мост на вокзале Костаная так и не адаптировали...
Отправлено: 23.10.25 - 13:05
Цитата:
рихард:
это вторая серия.


Походу: ТРЕТЬЯ.

Первая- аэропорт, вторя: - автовокзал, третья- ж/д вокзал.

Цитата:
сайлау курманов:
полностью разделяю ваше мнение,


То же так думаю - положение для инвалидов, местами доведённые до АБСУРДА.

Никто же не будет предлагать инвалидам посетить места боевых действий в ДНР или ЛНР или в сектор Газа, или если и пошлют то с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ строительством всяких пандусов и прочих приспособлении- это же АБСУРД такой же как и строительство где НАДО и где НЕ НАДО этих пресловутых приспособлении для МАЛОМОБИЛЬНЫХ групп ( так в инструции записано про инвалидов).

Никакой инвалид в ЗДРАВОМ уме не будет передвигаться по этому ОПАСНОМУ мосту.
Так что: - ДОЕНИЕ остаётся.
