≡ Минимальная зарплата в 110 тысяч тенге: депутаты выступили за, но правительство решило взять паузу
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52799
Минимальная зарплата в 110 тысяч тенге: депутаты выступили за, но правительство решило взять паузу
Отправлено: 23.10.25 - 10:54
Депутаты мажилиса предложили повысить размер минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге, однако правительство пока не одобрило это решение. Увеличение размера МЗП "не за далёкими горами", заявил министр национальной экономики Серик Жумангарин.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8495
Отправлено: 23.10.25 - 10:54
#1
Цитата:///Вы видели параметры республиканского бюджета на ближайшие три года.///

Это называется: - ВЕШАТЬ лапшу.

Это же ПРОЕКТ бюджета на три года, ключевое слово: - ПРОЕКТ, то есть НАМЕРЕНИЕ (вилами по воде писаны), но не ФАКТИЧЕСКОЕ исполнение бюджета.
Через год-два-три этого Жумангарина не будет и в помине, и никто не вспомнит про него.

Для чего именно СЕЙЧАС всплыло тема про увеличение МЗП- где были депутаты когда были ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ предложения по бюджету ??? Они же НЕ ГЛУПЫЕ там сидят.

КТО это всё затеял ???

Какая то новая игра, новый спектакль власти перед народом.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
533
Отправлено: 23.10.25 - 11:34
#2
Хорошо подмечено: "через год, два этого жумангарина не будет в помине и никто не вспомнит про него" так и есть, они все "актеры одной роли", никто имён не запоминает их, начиная с акима района и до самого верха
