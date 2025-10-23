Re: Минимальная зарплата в 110 тысяч тенге: депутаты выступили...

Отправлено: - 10:54

Цитата:///Вы видели параметры республиканского бюджета на ближайшие три года.///



Это называется: - ВЕШАТЬ лапшу.



Это же ПРОЕКТ бюджета на три года, ключевое слово: - ПРОЕКТ, то есть НАМЕРЕНИЕ (вилами по воде писаны), но не ФАКТИЧЕСКОЕ исполнение бюджета.

Через год-два-три этого Жумангарина не будет и в помине, и никто не вспомнит про него.



Для чего именно СЕЙЧАС всплыло тема про увеличение МЗП- где были депутаты когда были ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ предложения по бюджету ??? Они же НЕ ГЛУПЫЕ там сидят.



КТО это всё затеял ???



Какая то новая игра, новый спектакль власти перед народом.