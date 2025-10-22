Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
Два городских парка - по пр. Абая, на территории КРУ им. Байтұрсынұлы, и по ул. Темирбаева, возле дома № 39 - открыли сегодня, 22 октября, с участием акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА и акима области Кумара АКСАКАЛОВА.
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
52 сосны - эти сосны там растут с 90-х годов. Новых досадили всего несколько штук. Но, освоить бюджет - святое дело!
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:01
---***что сквер преобразил район***
---Да там ещё в прошлом веке нормально и красиво было
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:07
----С языка сняли !!!
---Я там жил с 1993 года .
--- Там некуда ещё 52 сосны посадить .
---Уважаемая редакция , от вас это метров 500 .
---Сходите , есть ли там 52 новых сосны ???
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:09
----***Мы положили освещение,***
----Куда положили ???
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:19
----***соединим велодорожкой парк в мкрн Кунай с набережной “Шағала” и Триатлон-парком. Ее общая протяженность составит 35,8 км.***
----35,8 ??? Можно маршрут на карте показать ?
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 22.10.25 - 21:28
Отправлено: 22.10.25 - 21:28
Распространение заведомо ложной информации?
ПС- 52 новых сосен.
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 21:35
А если серьёзно, к чему эти все понты???
Ну обновили, открыли и хорошо. Так нет же, нужно обязательно не только городскому, но и областному акиму рисануться - "я здесь был" !
Я например даже и не знаю, кто у нас аким в Штутгарте.
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 22:08
Я живу в этом районе с рождения, с 1981 года. Каждый день из окна видела, как дом Темирбаева 39 строился. Сосны эти посажены в середине 90-х годов. Долго и тяжело они приживались. А теперь, оказывается, что эти полсотни сосен уже новопосажеными стали!
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 23.10.25 - 09:52
Хотел было возразить, но...Все правильно сказал. В прошедшем времени. УделяЛОСЬ. Пока не появились любители кронирования и скоса травы до грунта. И чиновники , неумело одобряющие это варварство и тратялие на это бюджетные миллионы.
Выкосить полгорода, и хвастаться 50 сосенками - навык, которому нет равных)
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 10:52
Отправлено: 23.10.25 - 10:52
Спасибо за подсказку. Продолжим тему.
Аким имел в виду, что сети для освещения проложили под землей. Исправлять цитату не стали.
Тоже будем выяснять.
Спасибо за подсказку. Продолжим тему.
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 10:58
Отправлено: 23.10.25 - 10:58
Цитата://Общаясь с жителями, аким области напомнил,//
А, чё не вспомнил: Куликовскую битву, или хотя бы Бородинское сражение, на худой конец:- востание Амангельды Иманова ???
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 23.10.25 - 11:09
Это ситуация как у Гиньятова, и кто его будет привлекать, подавать иск в Ауликольский суд??
Его замша ???
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 23.10.25 - 11:13
Отправлено: 23.10.25 - 11:13
А, если не будет этих 52 сосны- то ЧТО вы ИМ сделаете ???
