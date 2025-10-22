НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Кафе закрыли, посетителей госпитализировали - О последствиях массового отравления в Аркалыке рассказали врачи
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52795
Кафе закрыли, посетителей госпитализировали - О последствиях массового отравления в Аркалыке рассказали врачи
Отправлено: 22.10.25 - 19:29
20 октября в больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 85 человек. Из них только трое отказались от госпитализации. Пациенты жаловались на жидкий стул, повышение температуры тела, общую слабость.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46363
Re: Кафе закрыли, посетителей госпитализировали - О последствиях...
Отправлено: 22.10.25 - 19:29
#1
Накупили продуктов, нажрались, а виновато кафе?
