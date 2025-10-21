НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
 
 
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 17:49
Отправлено: 21.10.25 - 17:45
29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд. 17 октября Гиньятов сообщил, что в отношении него составлен протокол по статье «Клевета».
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 12:30
Отправлено: 22.10.25 - 12:30
Цитата:
Сабыр:

Незнаю кто это такая слышал только на форуме.
Ну точно она не как и боком не фигурировала с нашим бизнесом. Я в актау год жил не тужил. Щеглом. Я притащил молоко рудного.( Кстати Может и сайлау в этот момент на сиськи молочницы смотрел) Акрос вдувал всем подряд)
Я уних молоко купил и в актау продал.

Все. Дикий бизнес закончился. Бандиты все забрали.

Даже последние 300 евро я по городу бегал этого типа искал. А.. Его оказывается в международный

Всё я нищий. Еле тянуну на киа
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 18:07
Отправлено: 22.10.25 - 18:07
Похоже, Абайка вызвали, на защиту чести и достоинства ))

Цитата:
abaika95:
Это не предмет спора по суду Будут разбирать конкретику кто ответственный за закупке в здраве

Да пофиг. Чё с туалетом? :lol:
