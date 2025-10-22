НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
 
 
N
§ NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52795
"Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в Костанае. Что в них есть для отдыхающих?
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
Два городских парка - по пр. Абая, на территории КРУ им. Байтұрсынұлы, и по ул. Темирбаева, возле дома № 39 - открыли сегодня, 22 октября, с участием акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА и акима области Кумара АКСАКАЛОВА.
Читать новость

юля елиссева
юля елиссева

Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3883
Re: "Раньше тут грязь была" - Два парка открыли в...
Отправлено: 22.10.25 - 17:22
#1
52 сосны - эти сосны там растут с 90-х годов. Новых досадили всего несколько штук. Но, освоить бюджет - святое дело!
