Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
 
 
N
Я робот
20.12.07
52795
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.
Читать новость

Vit
09.02.12
17084
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 15:28
Отправлено: 22.10.25 - 15:28
Карачун:
Во Свистун) .
Vit
09.02.12
17084
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 15:41
Отправлено: 22.10.25 - 15:41
Карачун:
Мазда. Японец. Ночь. С тупил. Заправил дизель. Еду, чёт дым. Идёт.
Утром тоже.
На следующий, тоже
. Я в шоке. Реально японец бензин едет на дизеле . Чес слово.
Y
22.05.12
1817
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 15:51
Отправлено: 22.10.25 - 15:51
Vit:
Заправил дизель. Еду, чёт дым. Идёт

далеко не уедешь/ если до сто дотянешь то хорошо
Vit
09.02.12
17084
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 15:56
Отправлено: 22.10.25 - 15:56
YESNO:
Клянусь. Запарился. Щегол был тогда. По привычке на колонку под дизель встал. Ночь. Домой торопился к любимой жене. Вобщем только потом понял и офигел.
К
23.04.23
1929
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 16:15
Отправлено: 22.10.25 - 16:15
Vit:
Во Свистун) .

Чего вы переполошились? Сверху на крышке kia, как положено. Может они в китае изготовление блоков заказывали, может проектировали общими усилиями. Я ж не утверждаю что там прямо двигатель разработки сугубо китайских инженеров установлен. Просто сбоку на блоке надпись джили, или чери, уж не помню, они мне все на одно лицо.
С
30.05.18
1817
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 16:40
Отправлено: 22.10.25 - 16:40
Карачун:
китайских инженеров

По этому движку 2л оч много нареканий. Ненадежные они,много роликов в интернете. От киа/хюндай такого "качества" не ожидали.
