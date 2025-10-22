НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Массовое отравление на тое произошло в Аркалыке
 
 
N
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Массовое отравление на тое произошло в Аркалыке
Отправлено: 22.10.25 - 13:27
Об инциденте в местном ресторане "Жайна" сообщила пользователь соцсети Threads. По ее словам, в результате массового отравления пострадало более 150 человек, в том числе её родители.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
Тегусигальпа, Гондурас
14.01.15
Сообщений:
Re: Массовое отравление на тое произошло в Аркалыке
Отправлено: 22.10.25 - 13:27
очень часто на тои заказчики везут своё мясо, своё спиртное, свои напитки и кондитерку. надо бы знать подробности...
сайлау курманов
§ сайлау курманов
рудный
02.07.12
Сообщений:
Re: Массовое отравление на тое произошло в Аркалыке
Отправлено: 22.10.25 - 14:16
Указаное на фото заведение держит друг моего покойного брата, узнаю подробности позже расскажу, за этим зданием я когда-то проживал, жанибека 49, Болепова бывшая аким города приказвла в лютый мороз отрезать от тепла, вся система вышла из строя, пришлось с первым теплом уехать, готовили на улице на кострах, ммыкались как могли
сайлау курманов
§ сайлау курманов
рудный
02.07.12
Сообщений:
Re: Массовое отравление на тое произошло в Аркалыке
Отправлено: 22.10.25 - 16:12
Я звонил в эпицентр этих событии, организаторы ссылаются что резали старую кобылу и от нее пошла зараза, думаю экспертиза расставит все точки
