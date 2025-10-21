Отправлено: - 16:15

Vit:

Во Свистун) .

Цитата:Чего вы переполошились? Сверху на крышке kia, как положено. Может они в китае изготовление блоков заказывали, может проектировали общими усилиями. Я ж не утверждаю что там прямо двигатель разработки сугубо китайских инженеров установлен. Просто сбоку на блоке надпись джили, или чери, уж не помню, они мне все на одно лицо.