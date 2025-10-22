НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Какая-то булгаковщина
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52793
Александр ОЛЕЙНИК: Какая-то булгаковщина
Отправлено: 22.10.25 - 15:46
И вот тут начинаешь думать: дело ведь не в лампочках. И не в проводке. Дело в отношении. Кажется, в Рудном включают только то, что можно показать в новостях. Остальное пусть тонет в темноте.
Читать новость

Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений: 7755
7755
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Какая-то булгаковщина
Отправлено: 22.10.25 - 15:46
#1
Всегда думал, что силы Света побеждает Тьму.
Похоже, в Рудном Карачун (Дух мрака, холода...) побывал, зря Виталий про него вспоминал :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений: 7755
7755
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Какая-то булгаковщина
Отправлено: 22.10.25 - 16:35
#2
Может Карачун на лампы дунул :-P :-P :-P

