Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает. Читать новость
maxsaf: Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".
Честно говоря начхать на тот дизайн (а за узкие фары и стекла вообще в лицо плюнуть дизайнерам надо) просто она вместительная, куча барахла поместится, новая, и с 3.5 литрами, что с пенсионерской манерой езды позволит не "умотать" его до конца жизни, но одновременно в более или менее сложной ситуации позволит таки на него понадеяться. Просто я как-то пассажиром на тестдрайве машины с "полторашкой" катался, там прямо физически ощущаешь насколько этому двигателю тяжело даже просто ехать, уж не говоря об ожидании каких-то запасов мощностей.
Прошу пардону, а если сказать "спортаж" или "спортяга", или допусти "курон" вы тоже поправлять будете, мол это "спортейдж" и "кайрон"? у знакомого есть старая модель, так он сам её "карнавалом" кличет.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Карачун: Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.
Цитата:
Kairat stayer: Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.
Ниже в видео осмотр нанесения заводского антикора КИЯ спортедж (2021 г.), с пробегом 333 км. Со слов специалиста отдельные участки обработаны антикором, в основном днище и другие части авто обработаны виброгасителем (Скорее всего вибропоглощающая мастика), но не антикором, как считают многие. Также советуют подходить индивидуально при покупке авто и.т.д.
На мой взгляд, в данном случае можно только гадать, выполнил ли производитель автомобиля - все требования и стандарты по нанесению антикора, согласно технологическому процессу.
Рио в плане дизайна отстой. А сеед вроде норм. На счёт обработки. Ну я же попросил) пацаны на конвеере качественно собирите. Не забудьте все болтики и шурупчики на место закрутить. Что б я по дороге не лазил и не при думывал как и куда закрутить не достоющий болт)
Kairat stayer: У корейцев качество авто на должном уровне, скорее всего будут сопровождать производство. Тем более хотят экспортировать в страны СНГ и зарубежье, им претензии или жалобы в виде рекламации не нужны, всё будет нормально.
В видео обзор как устроен Kia Sportage 5 поколение на подъёмнике - замер лкп (лако-красочного покрытия), антикор, оцинковка. На днище в основном антикора нет, визуально видно что на швы нанесён герметик и.т.д.
Сабыр: А старый Спортэйдж норм едет на 2л. Парадокс.
У соседа по гаражу третий. Весной прошлого года попросил помочь перенести запасной двигатель в другой гараж. Заглядываю сбоку, там geely надпись - "В смысле?", он говорит "ну вот так, на движке что в машине тоже джили написано" Вообще думаю если брать старый двигатель и постоянно его "модернизировать" пытаясь задушить по экологическим нормам он таки на какой-то итерации перестанет ехать.
