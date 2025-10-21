Отправлено: - 11:13

Карачун:

Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.

Kairat stayer:

Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Цитата:Ниже в видео осмотр нанесения заводского антикора КИЯ спортедж (2021 г.), с пробегом 333 км. Со слов специалиста отдельные участки обработаны антикором, в основном днище и другие части авто обработаны виброгасителем (Скорее всего вибропоглощающая мастика), но не антикором, как считают многие. Также советуют подходить индивидуально при покупке авто и.т.д.На мой взгляд, в данном случае можно только гадать, выполнил ли производитель автомобиля - все требования и стандарты по нанесению антикора, согласно технологическому процессу.