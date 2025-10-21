НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52790
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17078
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:48
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Да. Минивенчик.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1926
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:57
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".

Честно говоря начхать на тот дизайн (а за узкие фары и стекла вообще в лицо плюнуть дизайнерам надо) просто она вместительная, куча барахла поместится, новая, и с 3.5 литрами, что с пенсионерской манерой езды позволит не "умотать" его до конца жизни, но одновременно в более или менее сложной ситуации позволит таки на него понадеяться. Просто я как-то пассажиром на тестдрайве машины с "полторашкой" катался, там прямо физически ощущаешь насколько этому двигателю тяжело даже просто ехать, уж не говоря об ожидании каких-то запасов мощностей.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1926
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 22:05
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Карнивал, может?

Прошу пардону, а если сказать "спортаж" или "спортяга", или допусти "курон" вы тоже поправлять будете, мол это "спортейдж" и "кайрон"? :lol: у знакомого есть старая модель, так он сам её "карнавалом" кличет.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4763
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 22:09
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Прошу пардону, а если сказать "спортаж" или "спортяга"

Ну это я бы дотяпал. А так по слэнгу, искать не совсем просто. И я не поправлял, я переспросил, что бы убедиться, что это, то что я нашёл. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29080
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 23:14
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А так по слэнгу, искать не совсем просто.

Ну какой же это слэнг? Это прямой перевод слова на русский. Карнавал = Carnival.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17078
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 23:25
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карнивал или карнавал дорого. Это или в бизнес машину или для среднего класса людей с большой зп.

Я нищий не потяну новый карнавал. Старый чёт не хочется

Поэтому для нищих киа сеед универ. Норм. Киа спортдж тоже можно. Но я чёт разочаровался внутренней отделкой... Дёшево. Для такой цены.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7749
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 11:13
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Карачун:
Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.


Цитата:
Kairat stayer:
Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.


Ниже в видео осмотр нанесения заводского антикора КИЯ спортедж (2021 г.), с пробегом 333 км. Со слов специалиста отдельные участки обработаны антикором, в основном днище и другие части авто обработаны виброгасителем (Скорее всего вибропоглощающая мастика), но не антикором, как считают многие. Также советуют подходить индивидуально при покупке авто и.т.д.

На мой взгляд, в данном случае можно только гадать, выполнил ли производитель автомобиля - все требования и стандарты по нанесению антикора, согласно технологическому процессу.




[Исправлено: Kairat stayer, 22.10.2025 - 12:28]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17078
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 11:21
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Рио в плане дизайна отстой. А сеед вроде норм. На счёт обработки. Ну я же попросил) пацаны на конвеере качественно собирите. Не забудьте все болтики и шурупчики на место закрутить. Что б я по дороге не лазил и не при думывал как и куда закрутить не достоющий болт)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7749
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 22.10.25 - 11:32
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, будем надеется на лучшее, выше отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
У корейцев качество авто на должном уровне, скорее всего будут сопровождать производство. Тем более хотят экспортировать в страны СНГ и зарубежье, им претензии или жалобы в виде рекламации не нужны, всё будет нормально.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS