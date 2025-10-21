Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 17:45
29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд. 17 октября Гиньятов сообщил, что в отношении него составлен протокол по статье «Клевета».
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 21:28
Цитата:
В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?
abaika95:
но суд конечно превратится в платформу для агитации
но суд конечно превратится в платформу для агитации
В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 23:06
Цитата:
А чё так можно(с) блин круто. Вот что значит когда человек знает закон и свои права.
Молодец.
Удачи!
Я как-то против, чтобы меня выдергивал, кто хочет к себе, и там воспитывал.
А чё так можно(с) блин круто. Вот что значит когда человек знает закон и свои права.
Молодец.
Удачи!
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 05:11
Зря чиновница ввязалась в это дело,как бы не вышло наоборот, нет там никакой клеветы, иначе любое освещение тем о закупках и прочее,тем более слабый контроль никак нельзя связать с желанием обидеть или оскорбить. Как говорится факты упрямая вещь, был бы достойный контроль, тем более прямо курирующим чиновником,никто бы не стал закупаться не нужным хламом который будет пылиться на складах. А вот прямой интерес освоить бюджетные деньги,тут уже размышления всякие идут в голову
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 07:50
Цитата:
Вроде есть такое положение- если одна сторона считает что на суд будет оказано МЕСТНОЕ давление и действия и тем более итоговое решение суда или конкретно СУДЬИ будет ПРЕДВЗЯТЫМ, то с аргументированными доказательствами ходатайствуют о переносе судебного заседания в другой регион
Vit:
А чё так можно
А чё так можно
Вроде есть такое положение- если одна сторона считает что на суд будет оказано МЕСТНОЕ давление и действия и тем более итоговое решение суда или конкретно СУДЬИ будет ПРЕДВЗЯТЫМ, то с аргументированными доказательствами ходатайствуют о переносе судебного заседания в другой регион
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 08:21
Сайлау, согласен. Сидела бы тихо и все забылось через несколько недель. А теперь волна пошла. И что эта волна натворит никому еще не ясно. Но одно точно. Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 09:27
Коля красавчик, лично я за тебя!
ньанс в том, что они на процессе не будут скорее всего давать/разбирать оценку достаточности контроля этой мадам. Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.
Жана - Казахстан палец вверх
ньанс в том, что они на процессе не будут скорее всего давать/разбирать оценку достаточности контроля этой мадам. Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.
Жана - Казахстан палец вверх
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 09:44
Цитата:
Всё ли там хорошо в этом регионе?
А может Николай не прав и надо ехать в костанай на суд? Может так безопасней?
ACROS: доказательствами ходатайствуют о переносе судебного заседания в другой регионАуликольский район тоже так себе. Каждый год все видят что там происходят убийство. Вроде ловят. Ну опять на следующий год износ и убийство.
Всё ли там хорошо в этом регионе?
А может Николай не прав и надо ехать в костанай на суд? Может так безопасней?
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:34
Цитата:
Это не предмет спора по суду
Будут разбирать конкретику кто ответственный за закупке в здраве
Цитата:
А население никогда не поддержит чиновника в любом споре никогда
При этом чиновник имеет право на выяснении отношений в суде
И если она выйграет население тут же сделает вид что не причем)))
Цитата:
А Коля юрист и должен понимать что любое публичное должно иметь твердое юридическое основание
Темболее когда замешен политический госслужащий
maxsaf:
В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?
В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?
Это не предмет спора по суду
Будут разбирать конкретику кто ответственный за закупке в здраве
Цитата:
рихард:
Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам
Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам
А население никогда не поддержит чиновника в любом споре никогда
При этом чиновник имеет право на выяснении отношений в суде
И если она выйграет население тут же сделает вид что не причем)))
Цитата:
директор пляжа:
Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.
Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.
А Коля юрист и должен понимать что любое публичное должно иметь твердое юридическое основание
Темболее когда замешен политический госслужащий
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:36
Цитата:
Гиньятов не замечен, значит плохо метили)))
Цитата:
А реклама ему для чего если он с этой "правдорубной" дейтельности не кормится?
Или кормится? Если кормится то уже каверза получается
maxsaf:
Сейчас много псевдо-блогеров появилось, кто под видом правозащитной деятельности занимаются вымогательством за молчание. Гиньятов в таком не замечен,
Сейчас много псевдо-блогеров появилось, кто под видом правозащитной деятельности занимаются вымогательством за молчание. Гиньятов в таком не замечен,
Гиньятов не замечен, значит плохо метили)))
Цитата:
maxsaf:
поэтому для него это разбирательство наоборот принесет статус "принципиального правдоруба", а штраф - оплатой за рекламу правозащитной деятельности в областных СМИ. Наверное даже дешевле выйдет в итоге
поэтому для него это разбирательство наоборот принесет статус "принципиального правдоруба", а штраф - оплатой за рекламу правозащитной деятельности в областных СМИ. Наверное даже дешевле выйдет в итоге
А реклама ему для чего если он с этой "правдорубной" дейтельности не кормится?
Или кормится? Если кормится то уже каверза получается
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:45
Сейчас много псевдо-блогеров появилось
Я думаю Николай заслужил грамоту , ценный приз или даже орден за расследование карусельного дела, помню я кидал упрёки право хранителям,что даром едят хлеб, тоже можно усмотреть обиду и затаскать по судам
Я думаю Николай заслужил грамоту , ценный приз или даже орден за расследование карусельного дела, помню я кидал упрёки право хранителям,что даром едят хлеб, тоже можно усмотреть обиду и затаскать по судам
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 10:54
Акрос говорил делаем ставки. Вобщем я на девушку гос служащию ставлю.
Куда закидывать?
А на Колю не ставлю. Он В свое время поддержал Марика за то что б сломали хребет России. Вот теперь ему судя по всему хребет ломают. Как говорится бумеранг возвращается.
Куда закидывать?
А на Колю не ставлю. Он В свое время поддержал Марика за то что б сломали хребет России. Вот теперь ему судя по всему хребет ломают. Как говорится бумеранг возвращается.
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 10:59
Опля. Если хребет ему сломают. Он разочеруется в правосудие. Куда он убежит?.
Правильно.
В России матушку. Туда же куда и Марик-манкурт и Абайка и другие)
Правильно.
В России матушку. Туда же куда и Марик-манкурт и Абайка и другие)
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 11:43
Что загрустил,сладенький
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 11:48
Цитата:
Как когда-то Валентине Комковой. Но ту сами торгаши предали,не вписались.
Vit:
хребет ему сломают
хребет ему сломают
Как когда-то Валентине Комковой. Но ту сами торгаши предали,не вписались.
