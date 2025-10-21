НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
 
 
N
20.12.07
52790
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 17:45
29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд. 17 октября Гиньятов сообщил, что в отношении него составлен протокол по статье «Клевета».
Читать новость

10.06.22
4763
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 21:25
Заодно и посмотрим, как исполняются поручения президента (действующего) - «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» тыц :lol:
27.05.18
29080
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 21:28
Цитата:
abaika95:
но суд конечно превратится в платформу для агитации


В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом? :lol:
09.02.12
17078
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 23:06
Цитата:
Я как-то против, чтобы меня выдергивал, кто хочет к себе, и там воспитывал.


А чё так можно(с) блин круто. Вот что значит когда человек знает закон и свои права.
Молодец.
Удачи!
рудный
02.07.12
7799
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 05:11
Зря чиновница ввязалась в это дело,как бы не вышло наоборот, нет там никакой клеветы, иначе любое освещение тем о закупках и прочее,тем более слабый контроль никак нельзя связать с желанием обидеть или оскорбить. Как говорится факты упрямая вещь, был бы достойный контроль, тем более прямо курирующим чиновником,никто бы не стал закупаться не нужным хламом который будет пылиться на складах. А вот прямой интерес освоить бюджетные деньги,тут уже размышления всякие идут в голову
16.11.19
8486
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 07:50
Цитата:
Vit:
А чё так можно


Вроде есть такое положение- если одна сторона считает что на суд будет оказано МЕСТНОЕ давление и действия и тем более итоговое решение суда или конкретно СУДЬИ будет ПРЕДВЗЯТЫМ, то с аргументированными доказательствами ходатайствуют о переносе судебного заседания в другой регион
26.07.18
856
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 08:21
Сайлау, согласен. Сидела бы тихо и все забылось через несколько недель. А теперь волна пошла. И что эта волна натворит никому еще не ясно. Но одно точно. Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам
08.08.18
951
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 09:27
Коля красавчик, лично я за тебя!
ньанс в том, что они на процессе не будут скорее всего давать/разбирать оценку достаточности контроля этой мадам. Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.
Жана - Казахстан палец вверх
09.02.12
17078
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 09:44
Цитата:
ACROS: доказательствами ходатайствуют о переносе судебного заседания в другой регион
Ауликольский район тоже так себе. Каждый год все видят что там происходят убийство. Вроде ловят. Ну опять на следующий год износ и убийство.

Всё ли там хорошо в этом регионе?

А может Николай не прав и надо ехать в костанай на суд? Может так безопасней?
Казахстан,Костанай
05.03.19
18371
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:34
Цитата:
maxsaf:
В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?

Это не предмет спора по суду
Будут разбирать конкретику кто ответственный за закупке в здраве
Цитата:
рихард:
Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам

А население никогда не поддержит чиновника в любом споре никогда
При этом чиновник имеет право на выяснении отношений в суде
И если она выйграет население тут же сделает вид что не причем)))
Цитата:
директор пляжа:
Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.

А Коля юрист и должен понимать что любое публичное должно иметь твердое юридическое основание
Темболее когда замешен политический госслужащий
Казахстан,Костанай
05.03.19
18371
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:36
Цитата:
maxsaf:
Сейчас много псевдо-блогеров появилось, кто под видом правозащитной деятельности занимаются вымогательством за молчание. Гиньятов в таком не замечен,

Гиньятов не замечен, значит плохо метили)))
Цитата:
maxsaf:
поэтому для него это разбирательство наоборот принесет статус "принципиального правдоруба", а штраф - оплатой за рекламу правозащитной деятельности в областных СМИ. Наверное даже дешевле выйдет в итоге

А реклама ему для чего если он с этой "правдорубной" дейтельности не кормится?
Или кормится? Если кормится то уже каверза получается
рудный
02.07.12
7799
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 10:45
Сейчас много псевдо-блогеров появилось
Я думаю Николай заслужил грамоту , ценный приз или даже орден за расследование карусельного дела, помню я кидал упрёки право хранителям,что даром едят хлеб, тоже можно усмотреть обиду и затаскать по судам
09.02.12
17078
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 10:54
Акрос говорил делаем ставки. Вобщем я на девушку гос служащию ставлю.
Куда закидывать?

А на Колю не ставлю. Он В свое время поддержал Марика за то что б сломали хребет России. Вот теперь ему судя по всему хребет ломают. Как говорится бумеранг возвращается.
09.02.12
17078
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 22.10.25 - 10:59
Опля. Если хребет ему сломают. Он разочеруется в правосудие. Куда он убежит?.
Правильно.
В России матушку. Туда же куда и Марик-манкурт и Абайка и другие)
30.05.18
1815
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 11:43
Что загрустил,сладенький ;-)
30.05.18
1815
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 22.10.25 - 11:48
Цитата:
Vit:
хребет ему сломают

Как когда-то Валентине Комковой. Но ту сами торгаши предали,не вписались.
