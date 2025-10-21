Отправлено: - 10:34

maxsaf:

В итоге всех будет интересовать один вопрос - что там с личным туалетом?

рихард:

Население практически основная ее часть не на стороне этой мадам

директор пляжа:

Скорее всего попросят Колю доказать, что обозначенный контроль был недостаточный, мол если не доказал - извинись. 100% так и будет.

Цитата:Это не предмет спора по судуБудут разбирать конкретику кто ответственный за закупке в здравеЦитата:А население никогда не поддержит чиновника в любом споре никогдаПри этом чиновник имеет право на выяснении отношений в судеИ если она выйграет население тут же сделает вид что не причем)))Цитата:А Коля юрист и должен понимать что любое публичное должно иметь твердое юридическое основаниеТемболее когда замешен политический госслужащий