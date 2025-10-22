Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети
В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать