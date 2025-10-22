НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52790
В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети
Отправлено: 22.10.25 - 10:10
В Казахстане планируют внедрить технологию Direct-to-Consumer, благодаря которой граждане смогут отправлять бесплатные сообщения в труднодоступных местах. Услуга может стать доступной уже в конце этого года.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
951
Re: В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять...
Отправлено: 22.10.25 - 10:10
#1
не нужна нам эта технология.

технологию отключения бесконечного удорожания тарифов у всех картельных операторов уберите.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17078
В степи и горах: казахстанцы смогут бесплатно отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети
Отправлено: 22.10.25 - 10:18
#2
Цитата:
директор пляжа:
Вроде нужна. То пастух заблудился. То гипер активная бабушка ночью вышла из дома и где то 2 дня круги в степи наматывала. Вобщем нужны)
