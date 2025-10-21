Отправлено: - 00:05

Карачун:

ну там фактически 15гб получается если звонить без интереса человеку

Цитата:Я их никогда не считал и не переводил,и так хватает и минут и ГБ,постоянно лишние сгорают.Кроме этого на всякий случай ещё подключил esim от "изи" тот же билайн,год назад закинул 5000 и толком не пользовался,но они и не сгорают.