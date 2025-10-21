Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
В Казахстане в 2026 году стоимость тарифных планов казахстанских операторов связи может увеличиться. Причины — повышение затрат операторов, увеличение спроса на интернет и грядущее повышение НДС.
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
Аэрокосмическая держава, ввп больше чем у Китая и тд и тп.
На те учитесь бестолочи. Соседи под санкциями. А у нас просто руки загребучие
100 рублей 25 гб.
Идите местные операторы и повешайтесь.)
На те учитесь бестолочи. Соседи под санкциями. А у нас просто руки загребучие
100 рублей 25 гб.
Идите местные операторы и повешайтесь.)
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 17:40
Согласен с оратором выше. "Клятые" соседи, у которых вечно, по словам местных нацпатов "всё очень-очень плохо и будет только хуже", даже в страшном сне не смогут представить себе наши ежемесячные расходы на первоочередные и базовые вещи.
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 19:54
Цитата:///что государство не регулирует тарифы напрямую///
Точно так же говорили о бензине , электроэнергии, тепле, воде и прочих ЖКХ-услугах, но почему то приняли решение: -ЗАМОРОЗИТЬ и НЕ ПОДНИМАТЬ тарифы до конца 1 квартала 2026 года.
Точно так же говорили о бензине , электроэнергии, тепле, воде и прочих ЖКХ-услугах, но почему то приняли решение: -ЗАМОРОЗИТЬ и НЕ ПОДНИМАТЬ тарифы до конца 1 квартала 2026 года.
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 22:36
Цитата:
У меня этот оператор уже лет 10. Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб, что тоже неплохо.
Ну там выбераешь что тебе важней звонки 20 мин,можно 200мин, ну кому эти сегодня звонки нужны)
А с этого месяца ещё и скинули оплату до 100рублей.
Болашак, слышите? Уменьшили, скинули, А не заморозили на две недели)
Messer:
У меня этот оператор уже лет 10. Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб, что тоже неплохо.
Ну там выбераешь что тебе важней звонки 20 мин,можно 200мин, ну кому эти сегодня звонки нужны)
А с этого месяца ещё и скинули оплату до 100рублей.
Болашак, слышите? Уменьшили, скинули, А не заморозили на две недели)
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:04
Цитата:
Ну вот, 350, то есть 2300 тенге. За 20 гб плачу 2900. И в чем такая уж существенная разница? По всем показателям интернет и должен у нас стоить дороже. А сто рублей это скорее решение коньюктурное, чтобы на площадях петь не хотелось про любовь к балетному искусству.
Vit:
Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб
Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб
Ну вот, 350, то есть 2300 тенге. За 20 гб плачу 2900. И в чем такая уж существенная разница? По всем показателям интернет и должен у нас стоить дороже. А сто рублей это скорее решение коньюктурное, чтобы на площадях петь не хотелось про любовь к балетному искусству.
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:08
Цитата:
Карачун: За 20 гб плачу 2900. И в чем такая уж существенная разницЭто где такая связь? Я за билайн кз почти 6000т отдаю 10 гб
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:28
Цитата:
Карачун:А Не-а не 6000 тыщ плачу. Только что перепроверил. 4990. 10гб. Извеняюсь. Ошибся на 1000т. Да кто будет проверять? (с) И так сойдёт.)
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:47
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:52
Цитата:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)
Добринцофф:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:54
Чёт Карачун затих или на карнавале свалил на Кипр или чёт высчитывает, умножает, минусует, делит)
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:56
Цитата:
актив. у них как то хитромудро там сделано. если подключаешь те же 20 гб, за которые каждый месяц деньги списываются, то цена 2900 или ровно или с копейками, уж не помню, а если покупаешь разовый пакет из тех же 20-ти гб то цена 2890. в общем экономия хоть и не большая но мне не сложно пару раз в экранчик тырцнуть.
а с билайном...не знаю, может у них действительно настолько лучше связь на сколько дороже даже самый дешёвый пакет. не пользовался никогда, но увидев их расценки предложил им прогуляться до заповедных мест, а сам уж так и быть "побомжую".
Vit:
Это где такая связь?
Это где такая связь?
актив. у них как то хитромудро там сделано. если подключаешь те же 20 гб, за которые каждый месяц деньги списываются, то цена 2900 или ровно или с копейками, уж не помню, а если покупаешь разовый пакет из тех же 20-ти гб то цена 2890. в общем экономия хоть и не большая но мне не сложно пару раз в экранчик тырцнуть.
а с билайном...не знаю, может у них действительно настолько лучше связь на сколько дороже даже самый дешёвый пакет. не пользовался никогда, но увидев их расценки предложил им прогуляться до заповедных мест, а сам уж так и быть "побомжую".
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:59
Цитата:
ну там фактически 15гб получается если звонить без интереса человеку.
Vit:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
ну там фактически 15гб получается если звонить без интереса человеку.
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 22.10.25 - 00:01
Цитата:
Это остатки,сначала было 8гб ,но я и эти ни разу не израсходовал.
Цитата:
Это дополнительные 25 гб можно докупить за 100руб,или это такой тариф на месяц?
Просто очень часто тариф отдельно идёт он дороже стоит,а потом ещё можно докупить ГБ.
Vit:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
Ну тут 5 гб за 2000тенге.
Это остатки,сначала было 8гб ,но я и эти ни разу не израсходовал.
Цитата:
Vit:
А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)
А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)
Это дополнительные 25 гб можно докупить за 100руб,или это такой тариф на месяц?
Просто очень часто тариф отдельно идёт он дороже стоит,а потом ещё можно докупить ГБ.
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 22.10.25 - 00:03
Цитата:
Добринцофф:Это тариф на месяц. Он сгорает если не использовал.
