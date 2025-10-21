НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52787
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
В Казахстане в 2026 году стоимость тарифных планов казахстанских операторов связи может увеличиться. Причины — повышение затрат операторов, увеличение спроса на интернет и грядущее повышение НДС.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
#1
Аэрокосмическая держава, ввп больше чем у Китая и тд и тп.

На те учитесь бестолочи. Соседи под санкциями. А у нас просто руки загребучие

100 рублей 25 гб.

Идите местные операторы и повешайтесь.)
:lol:

M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
16
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 17:40
#2
Согласен с оратором выше. "Клятые" соседи, у которых вечно, по словам местных нацпатов "всё очень-очень плохо и будет только хуже", даже в страшном сне не смогут представить себе наши ежемесячные расходы на первоочередные и базовые вещи.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8485
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 19:54
#3
Цитата:///что государство не регулирует тарифы напрямую///

Точно так же говорили о бензине , электроэнергии, тепле, воде и прочих ЖКХ-услугах, но почему то приняли решение: -ЗАМОРОЗИТЬ и НЕ ПОДНИМАТЬ тарифы до конца 1 квартала 2026 года.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 22:36
#4
Цитата:
Messer:

У меня этот оператор уже лет 10. Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб, что тоже неплохо.
Ну там выбераешь что тебе важней звонки 20 мин,можно 200мин, ну кому эти сегодня звонки нужны)

А с этого месяца ещё и скинули оплату до 100рублей.

Болашак, слышите? Уменьшили, скинули, А не заморозили на две недели) :lol:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1925
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:04
#5
Цитата:
Vit:
Ещё в прошлом месяце я платил за 25 гб 350 руб

Ну вот, 350, то есть 2300 тенге. За 20 гб плачу 2900. И в чем такая уж существенная разница? По всем показателям интернет и должен у нас стоить дороже. А сто рублей это скорее решение коньюктурное, чтобы на площадях петь не хотелось про любовь к балетному искусству.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:08
#6
Цитата:
Карачун: За 20 гб плачу 2900. И в чем такая уж существенная разниц
Это где такая связь? Я за билайн кз почти 6000т отдаю 10 гб
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:28
#7
Цитата:
Карачун:
А Не-а не 6000 тыщ плачу. Только что перепроверил. 4990. 10гб. Извеняюсь. Ошибся на 1000т. Да кто будет проверять? (с) И так сойдёт.)
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10443
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:47
#8
Цитата:
Vit:
Это где такая связь?



[Исправлено: Добринцофф, 22.10.2025 - 00:48]
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:52
#9
Цитата:
Добринцофф:

Ну тут 5 гб за 2000тенге.

А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:54
#10
Чёт Карачун затих или на карнавале свалил на Кипр или чёт высчитывает, умножает, минусует, делит)

[Исправлено: Vit, 21.10.2025 - 23:55]
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1925
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:56
#11
Цитата:
Vit:
Это где такая связь?

актив. у них как то хитромудро там сделано. если подключаешь те же 20 гб, за которые каждый месяц деньги списываются, то цена 2900 или ровно или с копейками, уж не помню, а если покупаешь разовый пакет из тех же 20-ти гб то цена 2890. в общем экономия хоть и не большая но мне не сложно пару раз в экранчик тырцнуть.
а с билайном...не знаю, может у них действительно настолько лучше связь на сколько дороже даже самый дешёвый пакет. не пользовался никогда, но увидев их расценки предложил им прогуляться до заповедных мест, а сам уж так и быть "побомжую".
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1925
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 23:59
#12
Цитата:
Vit:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.

ну там фактически 15гб получается если звонить без интереса человеку.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10443
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 22.10.25 - 00:01
#13
Цитата:
Vit:
Ну тут 5 гб за 2000тенге.

Это остатки,сначала было 8гб ,но я и эти ни разу не израсходовал.
Цитата:
Vit:
А я вам всем скинул 25 гб за 100рублей Тоесть 600тенге.)

Это дополнительные 25 гб можно докупить за 100руб,или это такой тариф на месяц?
Просто очень часто тариф отдельно идёт он дороже стоит,а потом ещё можно докупить ГБ.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17072
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 22.10.25 - 00:03
#14
Цитата:
Добринцофф:
Это тариф на месяц. Он сгорает если не использовал.
