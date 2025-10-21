НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52787
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:48
Цитата:
Эл-починно:

Да. Минивенчик.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1922
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:57
Цитата:
maxsaf:
Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".

Честно говоря начхать на тот дизайн (а за узкие фары и стекла вообще в лицо плюнуть дизайнерам надо) просто она вместительная, куча барахла поместится, новая, и с 3.5 литрами, что с пенсионерской манерой езды позволит не "умотать" его до конца жизни, но одновременно в более или менее сложной ситуации позволит таки на него понадеяться. Просто я как-то пассажиром на тестдрайве машины с "полторашкой" катался, там прямо физически ощущаешь насколько этому двигателю тяжело даже просто ехать, уж не говоря об ожидании каких-то запасов мощностей.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1922
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 22:05
Цитата:
Эл-починно:
Карнивал, может?

Прошу пардону, а если сказать "спортаж" или "спортяга", или допусти "курон" вы тоже поправлять будете, мол это "спортейдж" и "кайрон"? :lol: у знакомого есть старая модель, так он сам её "карнавалом" кличет.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4763
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 22:09
Цитата:
Карачун:
Прошу пардону, а если сказать "спортаж" или "спортяга"

Ну это я бы дотяпал. А так по слэнгу, искать не совсем просто. И я не поправлял, я переспросил, что бы убедиться, что это, то что я нашёл. ;-)
