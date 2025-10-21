НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52787
Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в Казахстане
Отправлено: 21.10.25 - 21:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 октября текущего года в Казахстане ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин. Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды прокомментировал сроки действия.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Re: Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в...
Отправлено: 21.10.25 - 21:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не Сколько .
Раз шум подняли, значит ждём скачёк и скорей всего большой.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Re: Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в...
Отправлено: 21.10.25 - 21:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро начнутся заявления из детского сада "болашак"

Ну понмаите, происходит дефицит, наша экономика растёт и обгоняет весь мир. Мы не можем допустить дефицита. Тем более Щас у соседей нпз горят и они у нас стали воровать бензин.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29079
Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в Казахстане
Отправлено: 21.10.25 - 21:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Скоро начнутся заявления из детского сада "болашак" Ну понмаите, происходит дефицит, наша экономика растёт и обгоняет весь мир. Мы не можем допустить дефицита. Тем более Щас у соседей нпз горят и они у нас стали воровать бензин.

Мораторий на повышение цен как раз и вызовет тот самый дефицит. Будут очереди, и заправка по талонам.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
855
Re: Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в...
Отправлено: 21.10.25 - 21:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государство т.е власть неплохо устроилась. Отстранилась от проблемы этой и наблюдает со стороны как нефтемагнаты изголяются над населением. Из за угла дает рекомендации и этим довольствуется. Красота! И чем все это может закончиться? народ дармоедство долго терпеть не будет. Видимо коротка память.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Сколько продлится мораторий на повышение цены бензина в Казахстане
Отправлено: 21.10.25 - 21:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Будут очереди, и заправка по талонам.

Было уже с дизелем тоже самое. Год или два назад. Давали по 300литров в одни руки в день, Смех и издевательство)
Особенно зимой. Что такое 300 литров когда ты едешь по великой степи, где не факт что на следующей азс будет топливо или электричество) :lol:

П.С Легковые не удивляетесь. 300литров это мало. Это почти ты зимой без штанов идеш по улице в мороз.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS