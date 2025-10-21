Отправлено: - 21:33

Vit:

Скоро начнутся заявления из детского сада "болашак" Ну понмаите, происходит дефицит, наша экономика растёт и обгоняет весь мир. Мы не можем допустить дефицита. Тем более Щас у соседей нпз горят и они у нас стали воровать бензин.

Цитата:Мораторий на повышение цен как раз и вызовет тот самый дефицит. Будут очереди, и заправка по талонам.