Отправлено: - 21:57

maxsaf:

Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".

Цитата:Честно говоря начхать на тот дизайн (а за узкие фары и стекла вообще в лицо плюнуть дизайнерам надо) просто она вместительная, куча барахла поместится, новая, и с 3.5 литрами, что с пенсионерской манерой езды позволит не "умотать" его до конца жизни, но одновременно в более или менее сложной ситуации позволит таки на него понадеяться. Просто я как-то пассажиром на тестдрайве машины с "полторашкой" катался, там прямо физически ощущаешь насколько этому двигателю тяжело даже просто ехать, уж не говоря об ожидании каких-то запасов мощностей.