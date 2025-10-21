НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52787
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7747
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 18:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Ой, это не на том случайно, где по слухам двигатели вместе с залитым в них маслом присылали? Вообще, признавайтесь уже, что ваяли, какие марки?


Окраска Корейских и Японских авто, ранее на финишном участке производства коленчатого вала 8-) 8-) 8-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7747
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 19:05
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
А чего так? Типа и так сойдёт? Или 26 лет назад инженерные сотрудники киа сильно глупее были?


Выше в заметке инженер поясняет: Из цеха сварки приходит кузов. Операция начинается с подготовки поверхности кузова. Далее наносится герметик на сварные швы, далее кузов идет на саму покраску.

Чёта непонятно, возможно не полностью указали или герметик действительно наносится только на швы, у нас линия катафореза работала, ванны более 10 штук, как выше описывал, много различных химических ингредиентов засыпали, затем наносили мастику с ковриками и прогревали и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 21.10.2025 - 20:11]
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1922
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 19:29
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: ранее на финишном участке производства коленчатого вала
Погодите! Вы хотите сказать что когда-то мы знали как делается "колено" а потом произошел какой-то катаклизм и мы смогли "локализовать" только подножку для кировца? Ох ёёё...такой печали я не ожидал.
Цитата:
Kairat stayer:
Выше в заметке инженер поясняет

Спасибо, я смог прочитать что в статье написано. Поэтому и возник вопрос. Обозначены все этапы кроме антигравийной (по старой памяти называю антикоррозионной) подготовки кузова. Её вообще нет или (парень молодой возможно растерялся перед журналистами) он забыл о ней упомянуть?
Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7747
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 19:56
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке...


Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29079
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 20:01
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.

Вот поэтому Карачун и не хочет покупать ;-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7747
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 20:08
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот поэтому Карачун и не хочет покупать


Виталий хочет приобрести :lol: :lol: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29079
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 20:26
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Виталий хочет приобрести

Виталий загонит на денёк на СТО, и заплатит за антикоррозийную защиту отдельно, он богатый :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7747
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 20:34
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Виталий загонит на денёк на СТО, и заплатит за антикоррозийную защиту отдельно, он богатый


У корейцев качество авто на должном уровне, скорее всего будут сопровождать производство. Тем более хотят экспортировать в страны СНГ и зарубежье, им претензии или жалобы в виде рекламации не нужны, всё будет нормально.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1922
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 20:41
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кстати хотя бы движки человеческие. Правда до недавнего времени сто-шки по ремонту двигателей сильно радовались корейскому моторостроению, доходная штука говорили. Но все равно лучше чем " полторашки" поднебесные, как-то 2-3 литра больше доверия внушают чем чем три банки паршивого пива в одной таре.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:19
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун: Но все равно лучше чем " полторашки" поднебесные

Да конечно лучше. Китайцы ещё все технологии полностью не украли/клонировали.)
А свежий немец дорого.
А новый ваще космос.

Новая BMW только одна машина стоит как весь костанайский завод KIA 8-)
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1922
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:33
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Китайцы ещё все технологии полностью не украли/клонировали.)

Да нееее, всё что хотели уже спёрли. У них другая беда. Они не всегда понимают чего они спёрли, и как оно должно работать. Но на всякий случай копируют, авось проканает.
А вообще, если помечтать, я б карнавала взял, но только на механике :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29079
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:38
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
А вообще, если помечтать, я б карнавала взял

Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:40
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун: А вообще, если помечтать, я б карнавала взял, но только на механике
Я кстати тоже на него глаз положил. Присматривал Новый блин огонь. Стоит дорого. Есть и бу не плохие варианты. Их мало. Выбор слабый.
Наверно врятли наш завод такой будут собирать.

Хотя он стал бы хорошим конкурентов на рынке перевозок. Против немцев и особенно японцев
которые всех стали раздрожать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17065
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:42
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Вроде один карнавал с челябинским номером гоняет. Видел в городе
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4763
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 21:45
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карнивал, может? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.10.2025 - 22:45]
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS