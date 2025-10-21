Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
N
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.
Отправлено: 21.10.25 - 18:59
Цитата:
Карачун:
Отправлено: 21.10.25 - 19:05
Цитата:
Чёта непонятно, возможно не полностью указали или герметик действительно наносится только на швы, у нас линия катафореза работала, ванны более 10 штук, как выше описывал, много различных химических ингредиентов засыпали, затем наносили мастику с ковриками и прогревали и.т.д.
Карачун:
А чего так? Типа и так сойдёт? Или 26 лет назад инженерные сотрудники киа сильно глупее были?
А чего так? Типа и так сойдёт? Или 26 лет назад инженерные сотрудники киа сильно глупее были?
Отправлено: 21.10.25 - 19:29
Цитата:
Цитата:
Спасибо, я смог прочитать что в статье написано. Поэтому и возник вопрос. Обозначены все этапы кроме антигравийной (по старой памяти называю антикоррозионной) подготовки кузова. Её вообще нет или (парень молодой возможно растерялся перед журналистами) он забыл о ней упомянуть?
Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.
Kairat stayer: ранее на финишном участке производства коленчатого валаПогодите! Вы хотите сказать что когда-то мы знали как делается "колено" а потом произошел какой-то катаклизм и мы смогли "локализовать" только подножку для кировца? Ох ёёё...такой печали я не ожидал.
Цитата:
Kairat stayer:
Спасибо, я смог прочитать что в статье написано. Поэтому и возник вопрос. Обозначены все этапы кроме антигравийной (по старой памяти называю антикоррозионной) подготовки кузова. Её вообще нет или (парень молодой возможно растерялся перед журналистами) он забыл о ней упомянуть?
Опять же возвращаясь к вчерашнему дню, из доступного к обзору днища антигравийная обработка была сделана только в одном локальном участке, но если днище видно...невооруженным взглядом, очевидно же что туда могут попасть все "прелести" наших дорожных покрытий, поскалывать все эти лаки-базы-вторичные грунты-катафорезы и здрасьте я ваша тётя голая железка, ещё поди и не оцинкованная, хотя от соли даже это не поможет.
Отправлено: 21.10.25 - 19:56
Цитата:
Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.
Карачун:
Возможно обработали только отдельные участки, а не весь металл снизу.
Отправлено: 21.10.25 - 20:01
Цитата:
Вот поэтому Карачун и не хочет покупать
Kairat stayer:
Вот поэтому Карачун и не хочет покупать
Отправлено: 21.10.25 - 20:08
Цитата:
Виталий хочет приобрести
maxsaf:
Виталий хочет приобрести
Отправлено: 21.10.25 - 20:26
Цитата:
Виталий загонит на денёк на СТО, и заплатит за антикоррозийную защиту отдельно, он богатый
Kairat stayer:
Виталий загонит на денёк на СТО, и заплатит за антикоррозийную защиту отдельно, он богатый
Отправлено: 21.10.25 - 20:34
Цитата:
У корейцев качество авто на должном уровне, скорее всего будут сопровождать производство. Тем более хотят экспортировать в страны СНГ и зарубежье, им претензии или жалобы в виде рекламации не нужны, всё будет нормально.
maxsaf:
У корейцев качество авто на должном уровне, скорее всего будут сопровождать производство. Тем более хотят экспортировать в страны СНГ и зарубежье, им претензии или жалобы в виде рекламации не нужны, всё будет нормально.
Отправлено: 21.10.25 - 20:41
Ну кстати хотя бы движки человеческие. Правда до недавнего времени сто-шки по ремонту двигателей сильно радовались корейскому моторостроению, доходная штука говорили. Но все равно лучше чем " полторашки" поднебесные, как-то 2-3 литра больше доверия внушают чем чем три банки паршивого пива в одной таре.
Отправлено: 21.10.25 - 21:19
Цитата:
Да конечно лучше. Китайцы ещё все технологии полностью не украли/клонировали.)
А свежий немец дорого.
А новый ваще космос.
Новая BMW только одна машина стоит как весь костанайский завод KIA
Да конечно лучше. Китайцы ещё все технологии полностью не украли/клонировали.)
А свежий немец дорого.
А новый ваще космос.
Новая BMW только одна машина стоит как весь костанайский завод KIA
Отправлено: 21.10.25 - 21:33
Цитата:
Да нееее, всё что хотели уже спёрли. У них другая беда. Они не всегда понимают чего они спёрли, и как оно должно работать. Но на всякий случай копируют, авось проканает.
А вообще, если помечтать, я б карнавала взял, но только на механике
Vit:
Да нееее, всё что хотели уже спёрли. У них другая беда. Они не всегда понимают чего они спёрли, и как оно должно работать. Но на всякий случай копируют, авось проканает.
А вообще, если помечтать, я б карнавала взял, но только на механике
Отправлено: 21.10.25 - 21:38
Цитата:
Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".
Карачун:
Прикольный дизайн, почти как SUV, только двери пассажирские выдают "семейность".
Отправлено: 21.10.25 - 21:40
Цитата:
Наверно врятли наш завод такой будут собирать.
Хотя он стал бы хорошим конкурентов на рынке перевозок. Против немцев и особенно японцев
которые всех стали раздрожать.
Карачун: А вообще, если помечтать, я б карнавала взял, но только на механикеЯ кстати тоже на него глаз положил. Присматривал Новый блин огонь. Стоит дорого. Есть и бу не плохие варианты. Их мало. Выбор слабый.
Наверно врятли наш завод такой будут собирать.
Хотя он стал бы хорошим конкурентов на рынке перевозок. Против немцев и особенно японцев
которые всех стали раздрожать.
Отправлено: 21.10.25 - 21:42
Цитата:
Карачун:Вроде один карнавал с челябинским номером гоняет. Видел в городе
Отправлено: 21.10.25 - 21:45
Карнивал, может?
