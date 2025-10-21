Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...

Согласен с оратором выше. "Клятые" соседи, у которых вечно, по словам местных нацпатов "всё очень-очень плохо и будет только хуже", даже в страшном сне не смогут представить себе наши ежемесячные расходы на первоочередные и базовые вещи.