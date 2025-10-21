НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52786
Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы рассказали о своих планах
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в 2026 году стоимость тарифных планов казахстанских операторов связи может увеличиться. Причины — повышение затрат операторов, увеличение спроса на интернет и грядущее повышение НДС.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17057
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 14:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэрокосмическая держава, ввп больше чем у Китая и тд и тп.

На те учитесь бестолочи. Соседи под санкциями. А у нас просто руки загребучие

100 рублей 25 гб.

Идите местные операторы и повешайтесь.)
:lol:

Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
16
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 17:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с оратором выше. "Клятые" соседи, у которых вечно, по словам местных нацпатов "всё очень-очень плохо и будет только хуже", даже в страшном сне не смогут представить себе наши ежемесячные расходы на первоочередные и базовые вещи.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8485
Re: Что будет с ценами на связь в Казахстане: операторы...
Отправлено: 21.10.25 - 19:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///что государство не регулирует тарифы напрямую///

Точно так же говорили о бензине , электроэнергии, тепле, воде и прочих ЖКХ-услугах, но почему то приняли решение: -ЗАМОРОЗИТЬ и НЕ ПОДНИМАТЬ тарифы до конца 1 квартала 2026 года.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS