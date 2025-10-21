НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 17:45
29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд. 17 октября Гиньятов сообщил, что в отношении него составлен протокол по статье «Клевета».
Читать новость

M
§ Messer
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 17:45
Отечественная демократия, суровая и беспощадная...
р
§ рихард
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 17:55
конечно с административным ресурсом бодаться очень тяжело. Тем более, что этот ресурс не всегда действует по честному. Тоже убежден в том, что чиновница владела всей ситуацией по вопросам закупки оборудования и прочего. И отпираться теперь мягко говоря некрасиво.
О
§ ОГПУ
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 17:57
Если замша проиграет, это будет показательно, вообще он конечно перегибает палку когда откровенно "троллит" акимат, но и чиновники хороши, скандал за скандалом, хоть и не всегда чиновники напрямую в нем замешаны
р
§ рихард
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 17:59
это в ее кабинете находится скандальный персональный туалет?
maxsaf
§ maxsaf
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 18:20
Цитата:
рихард:
это в ее кабинете находится скандальный персональный туалет?

Народ уже почти забыл это, но дама решила о себе напомнить. :lol: Ну раз такое дело - чё там с туалетом? Разобрали? Или так и стоит, с нарушениями?
maxsaf
§ maxsaf
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 18:23
Цитата:
рихард:
Тоже убежден в том, что чиновница владела всей ситуацией по вопросам закупки оборудования и прочего

Она будет рада отозвать иск и признаться в ненадлежащем исполнении обязанностей, чем быть признанной действительно, как вы сказали, "владевшей всей ситуацией", ибо это уже уголовная статья. ;-)
maxsaf
§ maxsaf
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 18:25
Цитата:
29 августа Мусагазина заявила, что «манипуляции о слабом контроле со стороны курирующего заместителя противоречат закону». А также рассказала о намерении обратиться в суд, чтобы защитить свою честь и деловую репутацию.

Коля, извинись, и скажи что контроль не был слабым. Пусть расследуют :lol:
Эл-починно
§ Эл-починно
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 18:38
Вот это уровень, о чём ещё говорить - //и доказывали, что о коррупции без приговора суда говорить - противозаконно,//

То есть называть вещи (откаты и взятки) своими именами - коррупцией, можно только по решению суда???? :lol:

Удобная позиция. 8-)
maxsaf
§ maxsaf
Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова обвиняют в клевете. Истец - заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 21.10.25 - 19:15
Цитата:
Эл-починно:
То есть называть вещи (откаты и взятки) своими именами - коррупцией, можно только по решению суда????

Конечно. Это возврат долга, пока не доказано обратное. Презумпция невиновности так и работает. Дело в том, что коррупция это не только взятки и откаты. Даже бездействие может быть признано коррупцией.
A
§ ACROS
Re: Председателя Правозащитного центра Николая Гиньятова...
Отправлено: 21.10.25 - 19:40
Цитата:
ОГПУ:
Если замша проиграет


Ставим ставки - я ставлю на то - что она "ВЫИГРАЕТ" в любом случае.
Кто знает: - если Гиньятов "проиграет": - что ему светит- штраф или 15 суток или всё вместе:- штраф и подметание улиц в течении 15 суток??
А, если зам проиграет, то что светит ей: - публичные извинения Гиньятову или увольнение и ссылка акимом сельского округа куда нибудь в тургайские степи, как за "профнепригодность" ??
