Отправлено: - 18:23

рихард:

Тоже убежден в том, что чиновница владела всей ситуацией по вопросам закупки оборудования и прочего

Цитата:Она будет рада отозвать иск и признаться в ненадлежащем исполнении обязанностей, чем быть признанной действительно, как вы сказали, "владевшей всей ситуацией", ибо это уже уголовная статья.