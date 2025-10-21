Отправлено: - 15:50

Карачун:

Так-то это чистой воды "капитанство". Но вопрос в другом, антикоррозионные покрытия нижних частей кузова лесом чтоль идут? Вчера за автовозом с киа-ми пристроился, под днище этим новоделам заглянул и не увидел антикора нигде кроме полости в багажнике под запасное колесо. Как бы ребята, в северном казахстане идите в пень такое "добро" покупать за предлагаемую цену.

Цитата:Визуально не увидите, внешнего антикора (в виде битумной мастики) может и не быть. Современные кузова до окраски обычно в специальных ёмкостях проходят обезжиривание и фосфатирование - химическую обработку, которая создаёт защитный слой и улучшает сцепление краски с металлом. Затем электрофорезное грунтование (Катафорез), кузов полностью погружается в ванну с антикоррозийным составом под напряжением. Слой проникает во все скрытые полости, включая лонжероны, пороги и.т.д. Затем наносится мастика, с целью защиты сварных соединений от коррозии, влаги и вибраций, а также шумоизоляций. Места нанесения: швы пола, крыши, порогов, арок, стыки боковин и панелей, соединения крыла и моторного отсека. Затем осуществляется укладка шумопоглощающих ковриков. Места укладки: днище кузова, арки колёс, перегородка моторного отсека, задние крылья, багажный отсек, крыша (в премиум-моделях). Для активации клеевого слоя, чтобы герметик схватился кузов проходит термическую обработку потоком горячего воздуха в туннельной печи.