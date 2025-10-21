НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом сезоне
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52785
Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом сезоне
Отправлено: 21.10.25 - 12:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Китае, в городе Нинбо, завершился женский теннисный турнир категории WTA 500, в котором принимали участие две представительницы Казахстана - первая и вторая ракетка страны Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8483
Re: Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом...
Отправлено: 21.10.25 - 12:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И заработала чистыми- 150 000 $.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1813
Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом сезоне
Отправлено: 21.10.25 - 13:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыбакина сидела бы дома у Путина и не играла бы. Как дед не понимает каких талантливых молодых людей растерял? Спорстмены,программисты и просто кто не хочет убивать безвинных.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.10.2025 - 15:19]
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
949
Re: Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом...
Отправлено: 21.10.25 - 14:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
не хочет убивать безвинных.

в любой непонятной ситуации виноват дед) пэ - пэтриот))

кайрат реал 5:0 тоже его рук дело?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1813
Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом сезоне
Отправлено: 21.10.25 - 14:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
виноват дед

А чё нет? :lol: Все беды от него.. Даже у нас. Одна шайка-лейка.
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
949
Re: Первая ракетка Казахстана выиграла второй титул в этом...
Отправлено: 21.10.25 - 15:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Даже у нас. Одна шайка-лейка.

а как же 30 лет независимости?) мне вот кажется все налаживается - че на других смотреть. подумаешь, инфляция и кризис)
а ленка - молодец.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS