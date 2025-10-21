Приключения электроников - Чем занимаются эти специалисты на заводе KIA в Костанае, если автомобили собирают роботы?
Отправлено: 21.10.25 - 15:11
На официальном открытии журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает. Читать новость
нанесение вторичного грунта, сам цвет - это базовая эмаль - и покрывается лаком для защиты самого лакокрасочного покрытия.
Эмммм....ну ладно, возможно действительно кто-то не знает как машина красится. Так-то это чистой воды "капитанство". Но вопрос в другом, антикоррозионные покрытия нижних частей кузова лесом чтоль идут? Вчера за автовозом с киа-ми пристроился, под днище этим новоделам заглянул и не увидел антикора нигде кроме полости в багажнике под запасное колесо. Как бы ребята, в северном казахстане идите в пень такое "добро" покупать за предлагаемую цену.
Карачун: Так-то это чистой воды "капитанство". Но вопрос в другом, антикоррозионные покрытия нижних частей кузова лесом чтоль идут? Вчера за автовозом с киа-ми пристроился, под днище этим новоделам заглянул и не увидел антикора нигде кроме полости в багажнике под запасное колесо. Как бы ребята, в северном казахстане идите в пень такое "добро" покупать за предлагаемую цену.
Визуально не увидите, внешнего антикора (в виде битумной мастики) может и не быть. Современные кузова до окраски обычно в специальных ёмкостях проходят обезжиривание и фосфатирование - химическую обработку, которая создаёт защитный слой и улучшает сцепление краски с металлом. Затем электрофорезное грунтование (Катафорез), кузов полностью погружается в ванну с антикоррозийным составом под напряжением. Слой проникает во все скрытые полости, включая лонжероны, пороги и.т.д. Затем наносится мастика, с целью защиты сварных соединений от коррозии, влаги и вибраций, а также шумоизоляций. Места нанесения: швы пола, крыши, порогов, арок, стыки боковин и панелей, соединения крыла и моторного отсека. Затем осуществляется укладка шумопоглощающих ковриков. Места укладки: днище кузова, арки колёс, перегородка моторного отсека, задние крылья, багажный отсек, крыша (в премиум-моделях). Для активации клеевого слоя, чтобы герметик схватился кузов проходит термическую обработку потоком горячего воздуха в туннельной печи.
Vit: Россия покупать будет, Корея прибыль получать. А нам крошки со стола. На которые будем в сорок пятый раз брусчатку менять в центре и деревья выкорчевывать.
Виталий, в другой ветке сегодня про завод Hyundai Trans Kazakhstan отмечал, который официально запущен 15 октября 2020 года в городе Алматы:
Ниже по ссылке отмечали (15.02.2022 г.), что в 2021 году было произведено 26 тыс. автомобилей, в том числе 4,5 тыс. на экспорт в Республику Узбекистан и Республику Беларусь. При этом налоговые отчисления в бюджет страны составили 9,4 млрд тенге.
Вы в курсе что так еще "копейки" красили? Это к слову о "современности методов". Нет, я конечно знаю что у нас за "новые" выдавать технологии имеющие минимум 50-тилетнюю историю в норме вещей...но...у меня есть автомобиль, этой же фирмы прошедший все описанные вами этапы и у него всё днище покрыто мастикой, потому что у мастики в первую очередь функция защищать от попадания камней и абразива в виде песка а потом уже всё остальное. Да и кстати...она нифига не битумная.
Карачун: Вы в курсе что так еще "копейки" красили? Это к слову о "современности методов". Нет, я конечно знаю что у нас за "новые" выдавать технологии имеющие минимум 50-тилетнюю историю в норме вещей.
На внешней стороне днища, где действительно только слой электрофореза, грунт, слой краски и лак. А вся защита и коврики внутри кузова, между металлом и салонной обивкой и их не видно снизу.
Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать