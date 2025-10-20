НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
 
 
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:49
О том, что открытие состоится завтра, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Позже распространили пресс-релиз о том, что церемонию возглавит президент Казахстана.
Читать новость

Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:32
Цитата:
simkst:
Если сборка — CKD (из импортных комплектов), добавленная стоимость ниже → прибыль и КПН меньше.


Возможно первоначально CKD крупноузловая сборка, машину собирают из отдельных узлов и деталей, двигатель, кузов, коробка, ходовая и т.д. В перспективе может будет MKD мелкоузловая сборка, вроде планируют производить отдельные детали, узлы и операции в стране (Сварка, покраска, пластик и т.п.).

Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:34
Цитата:
simkst:
ИИ оспаривает Ваше утверждение


Цитата:
Kairat stayer:
Наверняка всё просчитали, у нас расчёты условные, время покажет.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:46
Наверняка в первые годы, если дела пойдут не очень хорошо, будет господдержка и субсидии.
Отмечают, что тот-же Hyundai Trans Kazakhstan (Алматы) только через 3 года после запуска (2020–2023 г.) начал выходить на положительный денежный поток, прибыль была — минимальная, но завод стабилизировался.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:53
Цитата:
Kairat stayer:
Наверняка в первые годы, если дела пойдут не очень хорошо, будет господдержка и субсидии. Отмечают, что тот-же Hyundai Trans Kazakhstan (Алматы) только через 3 года после запуска (2020–2023 г.) начал выходить на положительный денежный поток, прибыль была — минимальная, но завод стабилизировался.


Завод Hyundai Trans Kazakhstan официально запущен 15 октября 2020 года в городе Алматы.

Ниже по ссылке отмечали (15.02.2022 г.), что в 2021 году было произведено 26 тыс. автомобилей, в том числе 4,5 тыс. на экспорт в Республику Узбекистан и Республику Беларусь. При этом налоговые отчисления в бюджет страны составили 9,4 млрд тенге. Как вам такое?

Подробнее здесь:
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:58
Hyundai Trans Kazakhstan (Алматы) в 2024 г. произвёл 45 410 легковых автомобилей.

Подробнее здесь:
