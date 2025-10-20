Отправлено: - 12:53

Kairat stayer:

Наверняка в первые годы, если дела пойдут не очень хорошо, будет господдержка и субсидии. Отмечают, что тот-же Hyundai Trans Kazakhstan (Алматы) только через 3 года после запуска (2020–2023 г.) начал выходить на положительный денежный поток, прибыль была — минимальная, но завод стабилизировался.

Цитата:Завод Hyundai Trans Kazakhstan официально запущен 15 октября 2020 года в городе Алматы.Ниже по ссылке отмечали (15.02.2022 г.), что в 2021 году было произведено 26 тыс. автомобилей, в том числе 4,5 тыс. на экспорт в Республику Узбекистан и Республику Беларусь. При этом налоговые отчисления в бюджет страны составили 9,4 млрд тенге. Как вам такое?Подробнее здесь: