≡ Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового кодекса
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52783
Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового кодекса
Отправлено: 20.10.25 - 12:23
В петиции бизнес и гражданское общество страны обратились к представителям правительства с просьбой пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса. В документе отмечается, что данный пункт фактически исключает возможность признания расходов компаний по сделкам с контрагентами, работающими на специальном налоговом режиме на основе упрощённой декларации.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8483
Re: Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового...
Отправлено: 20.10.25 - 12:23
#1
Как предприниматель и как глава к/х ПОЛНОСТЬЮ согласен: - какая то ДУРИСТИКА с этой нормой: - как это так ??

Вся их так называемая псевдо-НАЛОГОВАЯ ( жумангарино-бектеновская реформа) реформа свелась к ДУШЕНИЮ малого бизнеса.

Лучше бы НАВЕЛИ порядок с учётной документацией магазинов- оптушек, типа Складской, и не надо было бы никакой реформ: - если бы ВСЁ ( продажи) на Складской оформлялось по ОФИЦИАЛЬНЫМ накладным, то город только от БЕЛЫХ налогов, и только лишь от одной Складской имел бы ПРОФИЦИТНЫЙ бюджет и город захлебнулся бы в ЕЖЕГОДНО-НОВЫХ бордюрах и асфальтах.
Я, да и Добринцоф и те кто в теме - примерно знаем сколько ТЕНЕВЫХ денег крутяться ЕЖЕДНЕВНО на Складской.

И умножьте это на 17 регионов страны- и не надо было бы поднимать НДС на 4 % для пополнения бюджета.
Но, что бы на Складской навести порядок: - для этого надо РАБОТАТЬ- то есть чиновникам образно говоря - ВЗЯТЬ лопату и в 8 утра нагнуться и разогнуться в 6 вечера.
Никто не захотел в очередной раз РАБОТАТЬ:- всё сделали в лучших традициях:- лёжа за дастарханом, покушивая бежбармак спустили на привычных рельсах- через ЖОПУ, уповая что лежим то на НЕСМЕТНЫХ и НЕСКОНЧАЕМЫХ богатствах- на наш век ХВАТИТ, а потом - ТРАВА не расти.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1178
Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового кодекса
Отправлено: 20.10.25 - 13:52
#2
Господа бизнесмены, да не убивайтесь вы так с этим кодексом, все равно не убьетесь! Населению терять нечего, а горе-бизнес может потерпеть ради населения! Бизнес, если его так можно назвать, не дети бояр, помещиков создавали, при этом ищут свою выгоду со ссылками на население, которое не работает, но ест, и более того, зная, что импортозависимое гос-во жалостливое в отношении их!

[Исправлено: абике, 20.10.2025 - 14:54]
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1872
Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового кодекса
Отправлено: 20.10.25 - 14:44
#3
Цитата:
ACROS:
чиновникам образно говоря - ВЗЯТЬ лопату и в 8 утра нагнуться и разогнуться в 6 вечера.

Ишь чего удумали))
Зачем напрягаться, когда можно не напрягаться? А если еще и других напрячь...
Ю
§ Юзверь
(Пользователи)
Регистрация:
28.12.24
Сообщений:
6
Re: Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового...
Отправлено: 21.10.25 - 12:42
#4
Насчёт социальных расходов: не проще ли их оптимизировать?
Поясню: на днях видел всего пару строчек из накладной по которой в школы передавали оборудование: набор мелков 10 штук - 5 тысяч, пассатижи (Я их видел, цена им от силы тысяча, полторы) - 8 тысяч. И так скорее всего весь список. Думаю всем понятно как это работает.
А у нас вместо наведения порядка будут задирать налоги, за которые платит по итогу простой народ, чтобы было что пилить.
