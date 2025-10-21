НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Сложнее всего было не сдаться». Материал, выдерживающий температуру до 1 000 градусов, разработали в костанайской школе
 
 
«Сложнее всего было не сдаться». Материал, выдерживающий температуру до 1 000 градусов, разработали в костанайской школе
Отправлено: 21.10.25 - 12:22
Ученик школы-лицея № 1 Костаная Никита БЕЛАШОВ и учитель физики Дмитрий СУДОРГИН создали материал «Старлайт», способный противостоять воздействию огня. Мы поговорили с Никитой о вдохновении, трудностях и силе идеи.
Читать новость

Re: «Сложнее всего было не сдаться». Материал, выдерживающий...
Отправлено: 21.10.25 - 12:22
Цитата:
как это вообще возможно, чтобы смесь из сахара и крахмала не горела.


Современные печеньки тоже не горят. Наверно наши физики-кондитеры изобрели)
