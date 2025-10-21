Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Сложнее всего было не сдаться». Материал, выдерживающий температуру до 1 000 градусов, разработали в костанайской школе
«Сложнее всего было не сдаться». Материал, выдерживающий температуру до 1 000 градусов, разработали в костанайской школе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать