И тут Остапа понесло:- 70 000 авто * 20 000 000 тенге( ср.цена авто) = 1 400 000 000 000 тенге. Примерно 10 % в виде налогов, в основном от ИПН, останется в городском бюджете: - 140 000 000 000 тенге.



Ещё один городской бюджет, если я правильно посчитал( что то калькулятор клинет)

Цитата:Налоги платятся с прибыли и фонда оплаты труда, а не с общей суммы продаж.70 000 автомобилей умножаем на 20 000 000 тенге = 1,4 трлн тенге весь оборот. Следует вычесть: Себестоимость машино-комлектов, зарплаты, коммунальные и транспортные расходы, амортизацию оборудования, если взяли кредиты тогда тоже нужно возмещать с процентами, могут быть и прочие непредвиденные издержки. В автопроме чистая прибыль обычно 5–20 % максимум. То есть прибыль может составить примерно от 70–280 млрд тенге, а не 1,4 трлн. Если цены загнут, тогда спроса не будет. Со временем если местная локализация будет, тогда прибыль будет больше.Корпоративный подоходный налог (КПН - уходит в республиканский бюджет) 20 % от прибыли. Примерно 14–56 млрд тенге. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) с зарплат 10 % от фонда оплаты труда. Пусть 1 500 работников, со средней зарплатой 400 000 тенге = 7,2 млрд тенге в год. ИПН около 720 млн тенге. Социальные отчисления, пенсионные, ОПВ, ОСМС ещё несколько миллиардов (Пенсионные (10 %), соцналог (9,5 %), ОСМС (3 %), соцвзносы (3,5 %) примерно 25–27 % от фонда оплаты труда, то есть около 1,8–2 млрд тенге. НДС (12 %) с продаж, частично компенсируется вычетами, так что чистый эффект ограничен (12 % от продаж (1,4 трлн тенге 12 % = 168 млрд тенге), но большая часть вычитается (поставщики, импорт и т. д.), поэтому реальный НДС к уплате может быть в пределах 10–20 млрд тенге, идёт вроде в республиканский бюджет, не в местный). Поэтому Костанай получит только долю, если всё будет хорошо, тогда примерно местный бюджет может получить 10 - 30 млрд тенге от KIA в год. В реалиях, скорее всего 10–15 млрд тенге в первые годы, при расширении производства и росте локализации до 20–30 млрд тенге.