Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:45
О том, что открытие состоится завтра, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Позже распространили пресс-релиз о том, что церемонию возглавит президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 09:13
Давайте пацаны не подведите.
Мою KIA ceed, универсал качественно собирайте. Не какие болты не забудьте закрутить. Колеса надёжно что б затянули.
Мою KIA ceed, универсал качественно собирайте. Не какие болты не забудьте закрутить. Колеса надёжно что б затянули.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 09:58
Цитата:
Почти уверен что там всё оборудование с предустановленными моментами затяжки крепёжных элементов, так что от непосредственно "болтокрута" едва ли что будет зависеть.
Vit:
Не какие болты не забудьте закрутить. Колеса надёжно что б затянули.
Не какие болты не забудьте закрутить. Колеса надёжно что б затянули.
Почти уверен что там всё оборудование с предустановленными моментами затяжки крепёжных элементов, так что от непосредственно "болтокрута" едва ли что будет зависеть.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 10:19
Я не понимаю где они собираются в сутки по 200 машин складировать? Я там чёт не вижу таких гиганских площадок. Жд платформ для отправки авто.? Где найти около 30 автовозов в СУТКИ?
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 10:50
Цитата:
Налоги платятся с прибыли и фонда оплаты труда, а не с общей суммы продаж.
70 000 автомобилей умножаем на 20 000 000 тенге = 1,4 трлн тенге весь оборот. Следует вычесть: Себестоимость машино-комлектов, зарплаты, коммунальные и транспортные расходы, амортизацию оборудования, если взяли кредиты тогда тоже нужно возмещать с процентами, могут быть и прочие непредвиденные издержки. В автопроме чистая прибыль обычно 5–20 % максимум. То есть прибыль может составить примерно от 70–280 млрд тенге, а не 1,4 трлн. Если цены загнут, тогда спроса не будет. Со временем если местная локализация будет, тогда прибыль будет больше.
Корпоративный подоходный налог (КПН - уходит в республиканский бюджет) 20 % от прибыли. Примерно 14–56 млрд тенге. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) с зарплат 10 % от фонда оплаты труда. Пусть 1 500 работников, со средней зарплатой 400 000 тенге = 7,2 млрд тенге в год. ИПН около 720 млн тенге. Социальные отчисления, пенсионные, ОПВ, ОСМС ещё несколько миллиардов (Пенсионные (10 %), соцналог (9,5 %), ОСМС (3 %), соцвзносы (3,5 %) примерно 25–27 % от фонда оплаты труда, то есть около 1,8–2 млрд тенге. НДС (12 %) с продаж, частично компенсируется вычетами, так что чистый эффект ограничен (12 % от продаж (1,4 трлн тенге 12 % = 168 млрд тенге), но большая часть вычитается (поставщики, импорт и т. д.), поэтому реальный НДС к уплате может быть в пределах 10–20 млрд тенге, идёт вроде в республиканский бюджет, не в местный). Поэтому Костанай получит только долю, если всё будет хорошо, тогда примерно местный бюджет может получить 10 - 30 млрд тенге от KIA в год. В реалиях, скорее всего 10–15 млрд тенге в первые годы, при расширении производства и росте локализации до 20–30 млрд тенге.
ACROS:
И тут Остапа понесло:- 70 000 авто * 20 000 000 тенге( ср.цена авто) = 1 400 000 000 000 тенге. Примерно 10 % в виде налогов, в основном от ИПН, останется в городском бюджете: - 140 000 000 000 тенге.
Ещё один городской бюджет, если я правильно посчитал( что то калькулятор клинет)
И тут Остапа понесло:- 70 000 авто * 20 000 000 тенге( ср.цена авто) = 1 400 000 000 000 тенге. Примерно 10 % в виде налогов, в основном от ИПН, останется в городском бюджете: - 140 000 000 000 тенге.
Ещё один городской бюджет, если я правильно посчитал( что то калькулятор клинет)
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 10:52
Цитата:
Будут молниеносно продавать)
Vit:
по 200 машин складировать?
по 200 машин складировать?
Будут молниеносно продавать)
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 11:17
Цитата:
Занейронил
[img]Общий итог:
Городской бюджет (Костанай): ~1,4 млрд тг/год
Областной бюджет (Костанайская область): ~2,1 млрд тг/год
Весь местный уровень: ~3,5 млрд тг/год
Это составляет:
~1% от собственных доходов города (если городской бюджет сопоставим с долей от 102 млрд тг — но точных данных по городу нет),
~2% от собственных доходов области (102 млрд тг — по словам акима Жундубаева).
Аким отметил: «На сегодня у нас бюджет 141 млрд. Только собственных средств — 102 млрд тенге» — это областной бюджет.
🔹 Важные оговорки:
Первые 1–2 года: завод может быть убыточным → КПН = 0, тогда:
Городской бюджет: ~1,4 млрд тг
Областной бюджет: ~0,86 млрд тг
Всего: ~2,3 млрд тг
Если сборка — CKD (из импортных комплектов), добавленная стоимость ниже → прибыль и КПН меньше.
Часть налогов может быть временно освобождена по условиям СЭЗ или инвестиционного контракта (но в статье об этом не сказано).[/img]
??
ИИ может ошибаться , что видно из ответа
Kairat stayer:
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 11:49
Цитата:
Убыточным не будет, всё будет зависит от цены и спроса.
simkst:
Первые 1–2 года: завод может быть убыточным → КПН = 0, тогда:
Первые 1–2 года: завод может быть убыточным → КПН = 0, тогда:
Убыточным не будет, всё будет зависит от цены и спроса.
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 11:59
Цитата:
Налоги ВСЕГДА и ВЕЗДЕ платятся с ДОХОДА, а не с прибыли.
Kairat stayer:
Налоги ВСЕГДА и ВЕЗДЕ платятся с ДОХОДА, а не с прибыли.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:07
Цитата:
1. Налоговый кодекс Республики Казахстан (Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VІ ЗРК от 25 декабря 2017 года, с изменениями и дополнениями).
Глава 25. Корпоративный подоходный налог (КПН) Статья 287. Объект обложения КПН Объектом обложения корпоративным подоходным налогом является налогооблагаемый доход, определяемый как совокупный годовой доход, уменьшенный на вычеты (расходы, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода). То есть КПН рассчитывается с прибыли, а не с выручки.
2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) (Тот же Налоговый кодекс, Глава 23) Статья 320. Объект обложения ИПН Объектом обложения индивидуальным подоходным налогом являются доходы физических лиц, полученные в виде заработной платы, вознаграждений и других выплат. Соответственно ИПН платится с фонда оплаты труда (зарплат работников).
ACROS:
1. Налоговый кодекс Республики Казахстан (Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VІ ЗРК от 25 декабря 2017 года, с изменениями и дополнениями).
Глава 25. Корпоративный подоходный налог (КПН) Статья 287. Объект обложения КПН Объектом обложения корпоративным подоходным налогом является налогооблагаемый доход, определяемый как совокупный годовой доход, уменьшенный на вычеты (расходы, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода). То есть КПН рассчитывается с прибыли, а не с выручки.
2. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) (Тот же Налоговый кодекс, Глава 23) Статья 320. Объект обложения ИПН Объектом обложения индивидуальным подоходным налогом являются доходы физических лиц, полученные в виде заработной платы, вознаграждений и других выплат. Соответственно ИПН платится с фонда оплаты труда (зарплат работников).
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:09
Социальные отчисления и взносы Регулируются отдельными законами и разделами Налогового кодекса:
Социальный налог — Глава 29 НК РК Рассчитывается от расходов на оплату труда работников.
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 10 % от дохода работника.
Отчисления и взносы на ОСМС — Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» Удерживаются и перечисляются из фонда оплаты труда. Социальные отчисления — Закон «Об обязательном социальном страховании» Тоже считаются с доходов работников.
Социальный налог — Глава 29 НК РК Рассчитывается от расходов на оплату труда работников.
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 10 % от дохода работника.
Отчисления и взносы на ОСМС — Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» Удерживаются и перечисляются из фонда оплаты труда. Социальные отчисления — Закон «Об обязательном социальном страховании» Тоже считаются с доходов работников.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:14
Не одной машины ещё не продали, Но деньги на год вперёд уже поделили.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:15
Цитата:
Выручка (доход от продаж) - все деньги, которые компания получает от покупателей за проданные товары или услуги. Пример: Завод KIA продал 70 000 автомобилей по 20 000 000 тенге, выручка = 1 400 000 000 000 тенге (1,4 трлн). Это валовой доход, ещё до вычета всех расходов.
Прибыль (чистый доход) Это то, что остаётся после всех затрат, связанных с производством и продажей. Из выручки вычитаются: себестоимость (детали, сырьё, энергия), зарплаты, налоги, аренда, коммунальные услуги, транспортные и административные расходы, проценты по кредитам, амортизация оборудования и другие издержки. Если из выручки 1,4 трлн тенге завод потратил 1,3 трлн на всё перечисленное, остаётся 100 млрд тенге прибыли.
Kairat stayer:
Выручка (доход от продаж) - все деньги, которые компания получает от покупателей за проданные товары или услуги. Пример: Завод KIA продал 70 000 автомобилей по 20 000 000 тенге, выручка = 1 400 000 000 000 тенге (1,4 трлн). Это валовой доход, ещё до вычета всех расходов.
Прибыль (чистый доход) Это то, что остаётся после всех затрат, связанных с производством и продажей. Из выручки вычитаются: себестоимость (детали, сырьё, энергия), зарплаты, налоги, аренда, коммунальные услуги, транспортные и административные расходы, проценты по кредитам, амортизация оборудования и другие издержки. Если из выручки 1,4 трлн тенге завод потратил 1,3 трлн на всё перечисленное, остаётся 100 млрд тенге прибыли.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:19
Цитата:
Спорное утверждение
Цитата:
Kairat stayer:
Убыточным не будет
Убыточным не будет
Спорное утверждение
Цитата:
заводы Hyundai в Индии, Tesla в Германии и даже «Автотор» в Калининграде работали в убыток первые 1–3 года.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:21
Цитата:
Наверняка всё просчитали, у нас расчёты условные, время покажет.
simkst:
Спорное утверждение
Спорное утверждение
Наверняка всё просчитали, у нас расчёты условные, время покажет.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 21.10.25 - 12:31
Цитата:
ИИ оспаривает Ваше утверждение
[img]основные причины убыточности в начальный период:
1. Высокие капитальные затраты (CAPEX)
Строительство завода, закупка оборудования (включая 65 роботов, как указано в источнике), наладка линий — требуют миллиардов инвестиций.
Эти затраты не сразу списываются — они амортизируются в течение 5–15 лет, но в первые годы амортизация сильно снижает прибыль.
2. Низкая загрузка мощностей
Даже при плане 70 000 авто/год, в первый год может быть произведено всего 20–30 тыс. из-за:
Наладки технологических процессов,
Обучения персонала,
Проблем с поставками комплектующих (особенно при CKD-сборке из-за рубежа),
Медленного роста спроса.
При низкой загрузке постоянные издержки (аренда, зарплаты, энергия) распределяются на меньшее число авто → высокая себестоимость → убыток.
3. Импортные комплектующие и валютные риски
Если сборка — CKD (полуразобранные комплекты из-за рубежа), то:
Зависимость от курса тенге/иностранная валюта,
Рост курса доллара/евро → рост себестоимости,
Таможенные пошлины и логистика увеличивают расходы.
4. Маркетинг и сбыт требуют инвестиций
Запуск нового бренда или модели в Казахстане требует:
Создания дилерской сети,
Рекламы,
Гарантийного и сервисного обслуживания.
Эти расходы снижают прибыль, но не приносят немедленной отдачи.
5. Налоговые и инвестиционные каникулы
В Казахстане инвесторы часто получают налоговые льготы (например, по программе «Индустриальный инновационный проект»):
Освобождение от КПН на 3–5 лет,
Льготы по имуществу и земле.
Даже если завод технически прибыльный, налоговая отчётность может показывать убыток из-за применения льгот или переноса убытков.
6. Перенос убытков из прошлых периодов
Если юрлицо (например, дочерняя компания Kia в РК) велось заранее, оно могло накопить убытки на этапе строительства.
По законодательству РК, убытки можно переносить на 10 лет и зачитывать против будущей прибыли, что обнуляет налогооблагаемую базу даже при росте выручки.[/img]
Kairat stayer:
-
