НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тарифы на воду будут считать по-новому в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52780
Тарифы на воду будут считать по-новому в Казахстане
Отправлено: 20.10.25 - 23:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане введены новые правила, согласно которым местные исполнительные органы могут самостоятельно устанавливать тариф на питьевую воду для населения. Об этом сообщил глава комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1178
Re: Тарифы на воду будут считать по-новому в Казахстане
Отправлено: 20.10.25 - 23:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция вы когда пишите в этой статье, что по словам Жунисбекова по всему Казахстану исполнительные органы т.е. акиматы регионов, будут самостоятельно устанавливать тариф за холодную воду, то определитесь к какому-то логическому решению он пришел, сказав это, если этот же Жунисбеков одновременно сказал, что маслихаты регионов, которые тоже согласно Водному Кодексу имеют право самостоятельно устанавливать плату за 1 кубометр воды! Норматив потребления воды уже Правительством установлен! По действующему законодательству исполнительные органы на то и исполнительные органы, если их решения согласно Конституции РК утверждают маслихаты всех уровней!Следовательно исполнительный орган самостоятельно тариф на воду установить не имеет права без одобрительного решения маслихата, которые по Конституции РК являются представителями населения регионов!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS