Re: Тарифы на воду будут считать по-новому в Казахстане

Отправлено: - 23:32

Редакция вы когда пишите в этой статье, что по словам Жунисбекова по всему Казахстану исполнительные органы т.е. акиматы регионов, будут самостоятельно устанавливать тариф за холодную воду, то определитесь к какому-то логическому решению он пришел, сказав это, если этот же Жунисбеков одновременно сказал, что маслихаты регионов, которые тоже согласно Водному Кодексу имеют право самостоятельно устанавливать плату за 1 кубометр воды! Норматив потребления воды уже Правительством установлен! По действующему законодательству исполнительные органы на то и исполнительные органы, если их решения согласно Конституции РК утверждают маслихаты всех уровней!Следовательно исполнительный орган самостоятельно тариф на воду установить не имеет права без одобрительного решения маслихата, которые по Конституции РК являются представителями населения регионов!