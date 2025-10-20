НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
 
 
N
NG.kz
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:45
О том, что открытие состоится завтра, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Позже распространили пресс-релиз о том, что церемонию возглавит президент Казахстана.
Читать новость

Z
ZanoZOV
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:45
Примерно округлённо 200 авто в сутки! А потянете ли вы ЭТО??? не 2 и не 20! А целых 200! 8 авто в час! каждые 7,5 минут и новое авто! :-o

Z
ZanoZOV
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:55
В 80 тых на автозаводе в тольяти сходило каждые 2 минуты авто. И это при тех технологиях
A
ACROS
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 19:36
Цитата:///Мы надеемся на 70 000 автомобилей в год///
Цитата:///На сегодня у нас бюджет 141 млрд. Только собственных средств - то, что мы зарабатываем, - 102 млрд тенге///
Цитата:///Я думаю, в следующем году уже будет другой бюджет.///

И тут Остапа понесло:- 70 000 авто * 20 000 000 тенге( ср.цена авто) = 1 400 000 000 000 тенге.
Примерно 10 % в виде налогов, в основном от ИПН, останется в городском бюджете: - 140 000 000 000 тенге.

Ещё один городской бюджет, если я правильно посчитал( что то калькулятор клинет)

Как раньше в восторге кричали товарищи армяне, когда Хорен Оганесян забил ПОБЕДНЫЙ гол на Чемпионате мира по футболу 1982 года, в ворота сборной Польши: "...ему надо х.. целовать..."
Точно так же можно сказать и про действия чиновников в отношении этого корейца.
maxsaf
maxsaf
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 19:42
Цитата:
ACROS:
про действия чиновников в отношении этого корейца.

Бедный кореец ещё даже не догадывается, сколько нервов потратит на первой же ревизии, и никакие камеры с искусственным интеллектом не помогут :lol:
A
ACROS
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 19:48
Цитата:
maxsaf:
не помогут


Про что это вы ??
A
ACROS
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 19:55
Цитата:///Будет ли Касым-Жомарт Токаев присутствовать лично или выступит онлайн, пока не уточняется///

Я могу УТОЧНИТЬ и сказать точно: если город ДРАИЛИ, МЫЛИ и КРАСИЛИ ( включая пожелтевшую траву в зелёный цвет) то господин Президент ОБЯЗАТЕЛЬНО приедет, а если НИЧЕГО не делали, то НЕ ПРИЕДЕТ.
maxsaf
maxsaf
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 20:14
Цитата:
ACROS:
Про что это вы ??

Про мешки с отрубями, которые плохо лежат :lol:
A
ACROS
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 20:25
Цитата:
maxsaf:
которые плохо лежат


Уф-уф-....от сердца отлегло- а, то подумал вы снова о баранах, или всё таки мои подозрения подтверждаются: - о ней, о родной, о нашей национальной идеи: - о коррупции или о том как : не работая УКРАСТЬ и притом украсть МНОГО и РАЗБОГАТЕТЬ сказочно и что бы и на жизнь в тюрьме хватило и на жизнь после неё.
К
Карачун
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 20:28
Цитата:
maxsaf:
Про мешки с отрубями, которые плохо лежат

Да у нас даже с "отрубями" прибыль конская получается. На "металлку" придешь всё время что-то тащат и не один год. Стало быть предприятие всё ещё работает. Да что там говорить, давеча двигателей штук 10 сдали электрических рабочих, частью даже новых, причем легально, и ничего, никто не почесался. Так что за отруби и гостя из кореи не переживайте, всё там уже учтено.
maxsaf
maxsaf
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 20:45
Цитата:
Карачун:
Да что там говорить, давеча двигателей штук 10 сдали электрических рабочих, частью даже новых

Ждите теперь движки от КИА ))
К
Карачун
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 20:55
Цитата:
maxsaf:
Ждите теперь движки от КИА ))

Ну да, это добро вообще под мышкой унести можно учитывая их нынешний вес. Только они без интереса, свапать их все-равно не на что :lol:
maxsaf
maxsaf
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 21:05
А кто помнит, по интернету ходило смешное видео с показушные открытием какого-то цеха, или завода, где работникам сказали имитировать деятельность, а один там сваркой дырку в кузове прожёг?

К
Карачун
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 21:20
Цитата:
maxsaf:
А кто помнит

Было такое, чего греха таить. Но у киа в этом плане все "сурово". Там в сварочный цех мало того что аттестацию государственную требуют так ещё и допускают к работе только после обучения приемам работы на конкретном оборудовании. Во всяком случае на ярмарке вакансий они такое декларировали в отношении сварщиков. Был один, стажу лет 8 говорил на ответственных металлоконструкциях (а это что-то да значит), аттестации нет, ну всё "гуляй вася", получишь - милости просим приходи, посмотрим на тебя. Так что наверное на этот раз не оплошают. :-)
абике
абике
Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 23:05
Из хвальбы о росте производства чужих авто ясно только, что Корея будет платить в казну области налоги за пользование костанайской землей, и будет платить зарплату 1500 рабочим после реализации автомобилей КИА, которые будут платить 10% ИПН! То есть доход от сборки продажи чужого товара в львиной доле получает корейская компания, а не гос-во!
