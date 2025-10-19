Наш " миротворец" г-н Трамп практически оправдал любую агрессию с целью захвата территории! После встречи с Зеленским сказал, что они воевали и имеют теперь там свою собственность! Это как в фильме " Иван Васильевич меняет профессию" шведский посол, отдайте нам Кемскую волость, воевали ведь! Хотя после процесса обретения независимости бывшими колониями в 50х годах прошлого века завоёвывать чужие земли стало немодно! По сути дела был Ирак в 1991 году когда захватил Кувейт, объявив его 19 провинцией Ирака, и вот теперь Россия. Причём обоснование Ирака были практически идентичны российским, когда то Кувейт принадлежал Ираку, с языком только облом и там и тут живут арабы и пользуются одним языком, не используешь как повод! Трамп правда оговорился, что Америка так не поступает." Мы всегда уходим после выигрыша войны.Приходим ,разносим всё к чертям и уходим!"
saba: Про свободу! Вон в соседней ветке пишут про государственнный мессенджер со многими функциями. Абике уже радуется наконец под контроль КНБ соцсети ставят!
Слушайте, отдельные небезызвестные пользователи на вас дурно влияют, чего вы уже заранее в штаны надули до того как что либо произошло? Или подумало произойти. Или даже более того, вам показалось что оно может произойти. Ни к чему это, тревожные состояния это недуг.
Дэн Сяопин в своё время пригласил иностранные инвестиции и технологии, обучал своих специалистов в США, Японии, Европе, создавал собственные университеты и исследовательские центры. Сегодня страна тратит на научные исследования сотни миллиардов долларов в год, второе место в мире после США. Это прямое вложение в человеческий капитал и будущее. Об этом отмечал, более 7 лет тому назад в 2018 году, процитирую самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:
Kairat stayer: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.
BBC - (Общественная телерадиокорпорация Великобритании, своя информационная политика и ценности, в первую очередь либерально-демократические) - про Китай часто показывают контрасты, часто преувеличивает.
Уровень жизни в Китае конечно очень неоднороден, в городах миллионниках сравним с Южной Кореей или Японией. Никаких каст как рассказывает девушка в видео у них нет, есть система регистрации Хукоу, из-за которой сельчанам труднее получить городскую прописку. Но именно эти деревенские и построили индустрию, работая на фабриках, в городах, создавая основу мощнейшей экономики. Средний класс растёт, пользуются цифровыми сервисами, путешествуют за границу, а медицина на уровне лучших мировых стандартов. Но в сельских районах уровень жизни значительно ниже, доходы меньше, инфраструктура хуже, молодежь массово уезжает в города. Сельским жителям действительно трудно получить постоянную регистрацию в городе, а значит, доступ к образованию и медицине ограничен. Городская молодёжь хорошо образована, часто говорит по-английски, следит за модой, активно пользуется интернетом. Деревенская молодёжь часто едет работать на фабрики, это миллионы мигрантов внутри страны, живущие в общежитиях и отправляющие деньги родным. Социальный лифт работает, но не для всех, образование ключ к успеху, конкуренция колоссальная. Пропаганда действительно есть, но она направлена не на запугивание, а на стабильность, патриотизм и национальную гордость.
Кстати, в настоящее время проходит четвёртый пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая (С 20 по 23 октября 2025 года), на котором обсуждается новый пятилетний план развития Китая на 2026-2030 годы. Рейтер отмечает, что заседание закрытое, с участием высшего руководства партии. Основная тема формирование политики и ориентиров для Китая на пятилетку, смены лидеров открыто не анонсированы, такие встречи часто используются для изменений в элите, распределения влияния и закрепления курсa.
всего лишь цифровые страты присутствуют в Китае .
система социального рейтинга является фильтром для дальнейшего попадания в лифт . наследуемость статуса передаётся детям . с одной стороны элита у которой высокие цифровые баллы с другой "цифровые неприкасаемые " те кто потерял рейтинг или он не достаточно высок.
Китай поставлял вооружение афганским моджахедам во время советской войны в Афганистане (1979–1989 гг.), и это — подтверждённый исторический факт. Причём делал он это в координации с США, Пакистаном и другими западными союзниками.
После разрыва между Москвой и Пекином в 1960-х годах отношения между СССР и Китаем стали враждебными.
Китай считал СССР империалистической сверхдержавой, а вторжение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года — угрозой для своих западных границ (через Синьцзян).
Поэтому Пекин решил поддерживать тех, кто воюет против СССР.
Основное вооружение, поставляемое Китаем: стрелковое оружие (Type 56 — китайская копия АК-47), пулемёты, миномёты, безоткатные пушки, гранатомёты и ПЗРК (портативные зенитные комплексы HN-5 — китайский аналог советского «Стрела-2»), боеприпасы и мины китайского производства.
США, начиная с программы “Operation Cyclone” (операция «Циклон», 1979–1989), финансировали сопротивление моджахедов. Американские агенты ЦРУ закупали оружие в Китае, потому что: оно было дешевле, не имело советской маркировки (сложно отследить), и идеально подходило для скрытой войны.
По данным книги “Charlie Wilson’s War” и рассекреченных материалов ЦРУ, китайское оружие составляло до 70% ранних поставок моджахедам (1980–1983 гг.).
Китай не просто “помогал США” — у него были собственные стратегические цели:
Ослабить СССР (главного противника после 1969 года, когда произошёл пограничный конфликт на о. Даманский).
Укрепить союз с США (Киссинджер и Бжезинский рассматривали Китай как партнёра в антисоветской стратегии).
Защитить Синьцзян от возможного советского давления.
Китай, действуя в тени, усилил свои связи с Западом, получил экономическую и технологическую поддержку США уже в 1980-е .
