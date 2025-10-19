Отправлено: - 17:57

YESNO:



Цитата:BBC - (Общественная телерадиокорпорация Великобритании, своя информационная политика и ценности, в первую очередь либерально-демократические) - про Китай часто показывают контрасты, часто преувеличивает.Уровень жизни в Китае конечно очень неоднороден, в городах миллионниках сравним с Южной Кореей или Японией. Никаких каст как рассказывает девушка в видео у них нет, есть система регистрации Хукоу, из-за которой сельчанам труднее получить городскую прописку. Но именно эти деревенские и построили индустрию, работая на фабриках, в городах, создавая основу мощнейшей экономики. Средний класс растёт, пользуются цифровыми сервисами, путешествуют за границу, а медицина на уровне лучших мировых стандартов. Но в сельских районах уровень жизни значительно ниже, доходы меньше, инфраструктура хуже, молодежь массово уезжает в города. Сельским жителям действительно трудно получить постоянную регистрацию в городе, а значит, доступ к образованию и медицине ограничен. Городская молодёжь хорошо образована, часто говорит по-английски, следит за модой, активно пользуется интернетом. Деревенская молодёжь часто едет работать на фабрики, это миллионы мигрантов внутри страны, живущие в общежитиях и отправляющие деньги родным. Социальный лифт работает, но не для всех, образование ключ к успеху, конкуренция колоссальная. Пропаганда действительно есть, но она направлена не на запугивание, а на стабильность, патриотизм и национальную гордость.